San Marino. BANCA CENTRALE: AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA REGOLAMENTO ANAGRAFICA DEBITORI  

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 2 della Legge 30 luglio 2018 n. 93 così come sostituito dall’articolo 23 della Legge 30 maggio 2019 n. 88, comunica di aver avviato una consultazione pubblica, avente ad oggetto la bozza di “Aggiornamento Regolamento sulle procedure di alimentazione e tenuta dell’Anagrafica Debitori”.

Si rammenta che sono pubblicati nell’Anagrafica Debitori i soggetti che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di pubblicazione, hanno un debito esattoriale superiore ad euro 50.000,00 formato da cartelle esattoriali con scadenza pari o antecedente alla suddetta data.

Le modifiche al testo attualmente in vigore si sono rese necessarie per coordinare e rendere il Regolamento conforme alle norme tempo per tempo emanate dal Legislatore, in particolare alla Legge 15 settembre 2023 n. 132 che ha modificato l’articolo sulle dilazioni di pagamento e ha disciplinato con l’art. 34 bis le promesse di pagamento.

In tal senso le modifiche più rilevanti riguardano:

– l’esclusione dal computo del debito delle cartelle esattoriali oggetto di dilazione a condizione che quest’ultima non abbia alcuna rata scaduta impagata, eliminando così la precedente soglia delle tre rate impagate. La stessa esclusione vale anche per le cartelle esattoriali oggetto di una promessa di pagamento alla sola condizione che la stessa non abbia alcuna rata scaduta impagata, eliminando così l’ulteriore requisito del pagamento di almeno il 30% del debito rateizzato.

– la verifica dei pagamenti delle cartelle esattoriali, delle rate delle dilazioni e delle promesse di pagamento, effettuata alla data del 16 gennaio dell’anno di pubblicazione. – la previsione che i debitori che provvedono al pagamento integrale del debito esattoriale dopo il 15 gennaio ed entro il 15 febbraio dell’anno di pubblicazione sono pubblicati sull’Anagrafica Debitori ma possono richiedere la menzione dell’avvenuto pagamento, fermo restando la sua cancellazione alla prima revisione della stessa.

– la previsione che i debitori che provvedono alla sottoscrizione di una dilazione o di una promessa di pagamento per l’intero debito esattoriale tra il 1° gennaio e il 15 febbraio dell’anno di pubblicazione sono pubblicati sull’Anagrafica Debitori ma possono richiedere la menzione, fermo restando la sua cancellazione alla prima revisione della stessa.

Il testo consolidato del “Regolamento sulle procedure di alimentazione e tenuta dell’anagrafica debitori”, con evidenza delle modifiche apportate, è consultabile sul sito www.bcsm.sm.

La consultazione sul citato provvedimento avrà termine in data 13 dicembre 2023.

Il Dipartimento Esattoria resta a disposizione dell’utenza per fornire ogni utile chiarimento in ordine a quanto sopra.

Eventuali contributi alla consultazione potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: esattoria@bcsm.sm riportando come oggetto dell’e-mail:

“Aggiornamento Regolamento sulle procedure di alimentazione e tenuta dell’anagrafica debitori”

Banca Centrale della Repubblica di San Marino