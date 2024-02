San Marino. Bandi di selezione pubblica per Dirigenti PA 

La Direzione Generale della Funzione Pubblica rende nota l’avvenuta indizione dei seguenti bandi di Concorso Pubblici per il reclutamento di Dirigenti nella Pubblica Amministrazione:

– Bando di selezione pubblica (n.1/2024/AF) per titoli e colloquio attitudinale e motivazionale per il reclutamento della figura di Dirigente dell’Unità Organizzativa “Ragioneria Generale dello Stato” – scadenza presentazione domande: entro le ore 14:15 di lunedì 18 marzo 2024;

– Bando di selezione pubblica (n.2/2024/AF) per titoli e colloquio attitudinale e motivazionale per il reclutamento della figura di Dirigente dell’Unità Organizzativa “Istituti Culturali” – scadenza presentazione domande: entro le ore 14:15 di martedì 20 marzo 2024;

– Bando di selezione pubblica (n.3/2024/AF) per titoli e colloquio attitudinale e motivazionale per il reclutamento della figura di Dirigente dell’unità organizzativa extra dipartimentale “Ufficio Segreteria Tecnico-Amministrativa per le pari opportunità, la bioetica e l’inclusione sociale” – scadenza presentazione domande: entro le ore 14:15 di martedì 26 marzo 2024.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate mediante l’applicativo “IOL – Istanze On Line”.

I bandi sono consultabili nel sito www.gov.sm nella sezione “Reclutamento Settore Pubblico”, sottosezione “Concorsi pubblici e selezioni” – link diretto: https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a [email protected] o telefonare al n. 0549 – 88 28 32 (Direzione Generale della Funzione Pubblica).

San Marino, 23 febbraio 2024/1717 d.F.R.