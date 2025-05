San Marino Baseball: doppia partita con Macerata a Serravalle

Dopo il recupero vincente con Parma di martedì, è ancora lo stadio di Serravalle a tenere banco e l’avversario, questa volta, è. Si gioca domani, venerdì 23 maggio, e dopodomani, sabato 24, con playball alle 20 e tanti motivi d’interesse. La classifica, innanzitutto, perché al momento il girone A vede Parma con 9 vinte e 2 perse, San Marino con un bilancio di 8-3 e proprio Macerata con 8-4. Poi, chiaramente, la voglia di proseguire in un percorso virtuoso che ha visto la squadra imporsi in sei delle ultime sette partite.

“Un bella vittoria, fa classifica. Abbiamo battuto al momento giusto e poi nel settimo abbiamo anche dilagato, prima della nuova interruzione per pioggia che ha fissato il finale sul 2-1″

Doriano Bindi, come giudichi la partita di martedì scorso?

“Lage non è stato utilizzato martedì e sarà lui il partente. Per quanto riguarda Leal, valuteremo quanti lanci potergli dare, visti che ne ha fatti 30 qualche giorno fa. Poi chiaramente c’è anche Mendez, che con Parma è salito per ultimo r nr ha fatti 14″

Che squadra è Macerata?