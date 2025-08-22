San Marino Baseball in semifinale: occhi puntati sulla Fortitudo Bologna

La stagione 2025 entra nel vivo con le semifinali di baseball: il San Marino Baseball affronterà la Fortitudo Bologna in una serie che promette spettacolo e grande intensità. La squadra ospite, peggio classificata nella regular season, giocherà le prime due partite al Gianni Falchi di Bologna sabato 23 e domenica 24 agosto. La serie poi si trasferirà allo Stadio di Serravalle per gara3 giovedì 28 e, se necessario, per gara4 e gara5 venerdì 29 e sabato 30. L’inizio di ogni partita è previsto per le 20:00.

Doriano Bindi, coach dei titani, commenta il recupero di Bologna nella serie precedente contro il Bsc Grosseto, dove i felsinei sono riusciti a ribaltare uno 0-2 iniziale: “La Fortitudo è una squadra con esperienza in partite decisive. Dopo la vittoria nella terza gara, le possibilità di far girare la serie sono cresciute notevolmente, un risultato assolutamente meritato”.

Il bilancio stagionale fra le due squadre racconta di una vittoria per San Marino e tre sconfitte contro Bologna. Bindi avverte: “Bologna ha avuto alti e bassi, ma quando sono in forma sono molto pericolosi. Sarà fondamentale prestare attenzione e giocare al massimo”.

Sul confronto con il Bbc Grosseto, Bindi sottolinea la buona prova dei suoi: “Abbiamo concluso la serie con una gara3 positiva, battendo nel momento giusto. Ora però bisogna concentrarsi sulla semifinale”.

Per gara1 il partente di San Marino sarà Paricaguan. Bologna dovrebbe schierare Bermudez, giovane lanciatore dotato di slider efficace e buona velocità. Bindi avverte sul line-up avversario: “Tre giocatori su tutti, Agretti, Martina e Gamberini, possono fare la differenza. Fermarli sarà fondamentale per ambire a vincere la partita e la serie”.

“Stiamo bene – conclude Bindi – siamo pronti e concentrati per questo appuntamento importante della stagione”.