San Marino Baseball: Marcos Diaz a San Marino

Classe ’96, coi 28 anni che saranno festeggiati in agosto, Diaz è nativo di L’Avana, Cuba, e negli ultimi tre campionati ha avuto sempre un impatto decisamente importante. Con i Lancers di Lastra a Signa, nel 2021, un 372 di media battuta con 17 punti battuti a casa e ben 22 basi rubate. Poi il biennio in terra maremmana con il Big Mat Grosseto. Nel 2022 un 395 di media battuta, con 14 punti battuti a casa e il 100% di basi rubate su 12 tentativi. L’anno scorso un 359 con il top per rbi (22) e per fuoricampo (6).