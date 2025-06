San Marino. Baseball: sabato 28 giugno, ore 20.00 si gioca il recupero col BSC Grosseto

E’ settimana di pausa, per il girone A, ma il San Marino Baseball è impegnato domani nel recupero del match interno col Bsc Grosseto, saltato per la scomparsa di Papa Francesco lo scorso 21 aprile.

Si gioca alle 20 allo stadio di Serravalle e sul monte saliranno i lanciatori Afi.

Doriano Bindi, come accogli questa partita con il Big Mat Bsc Grosseto?

“Forse per qualcuno sarebbe stato meglio riposare e recuperare gli acciacchi, ma in generale è meglio giocare. Occhio al Bsc Grosseto, perché è una squadra con diversi punti di forza e con un line-up che può colpire con tanti giocatori. Ad esempio, l’americano McIlwain (333 di media, 5 fuoricampo e 15 punti battuti a casa), ma anche Lopez (319) e Aloma (286). Bisognerà fare attenzione”

Arrivate da un buon fine settimana casalingo con Nettuno. Come hai trovato la squadra?

“Bene. Ottimo apporto da parte dei lanciatori che hanno sempre controllato, concedendo solo un punto in totale e sostanzialmente non andando mai in difficoltà. In battuta? Stiamo mettendo a segno un sacco di fuoricampo, è vero, ma diciamo che al momento manca la zampata nel momento giusto. Su quello dobbiamo lavorare”

Quali sono le condizioni di Helder e Batista?

“Ci andiamo cauti. Non sono infortuni lunghi e sono prossimi al rientro, ma meglio non forzare. Vediamo domani. Il lanciatore partente con Grosseto? Comincerà Palumbo, poi valuteremo”

San Marino Baseball