San Marino Baseball – Vittoria per 10-4 nella prima partita col Bsc Grosseto

Bella vittoria nella prima partita della seconda giornata di ritorno col Bsc Grosseto. San Marino vince 10-4 grazie a un inizio a tutto gas e a un line-up che ha colpito con costanza per tutta la durata del match, producendo alla fine 13 valide. Lanciatore vincente Lage, perdente Prins.

LA CRONACA Il primo lancio della partita del partente ospite, Prins, è incontrato da Batista per il fuoricampo dell’1-0. Gara subito sui binari migliori, dunque, anche perché poi arrivano la base ball a Celli, il doppio del 2-0 di Proctor e il singolo del 3-0 di Angulo.

Al 3° primo punto per il Bsc che, dopo il singolo di Antonia e il doppio di Lopez, trova la rimbalzante giusta con Marucci (3-1). Pochi minuti più tardi, al cambio di campo, nuovo scatto in avanti per i padroni di casa, che prima riempiono le basi con Marlin (singolo), Servidei (singolo) e Batista (colpito), poi segnano grazie alla volata di sacrificio di Celli (4-1) e all’errore della difesa sul fly a destra di Helder (6-1). Un inning più tardi, la forbice si allarga ulteriormente con altri tre punti. Con due in base, il doppio di Batista vale il 7-1, mentre il triplo di Celli firma il 9-1.

Al 6° Leal, primo rilievo di Lage, viene colpito da tre valide consecutive. Prima arriva il singolo di Isenia, poi quello di Lopez e infine il doppio da due punti di Marucci. È 9-3, ma la giostra non è finita perché nella parte bassa ecco un nuovo punto sammarinese grazie al solo-homer di Chris Proctor (10-3).

All’8° è ancora Marucci, con un altro doppio, a portare a casa un punto per il Bsc (in base c’era Lopez). È l’ultima corsa a casa della partita, che finisce col punteggio di 10-4 per San Marino.

SAN MARINO BASEBALL – BSC GROSSETO 10-4

BSC: Sellaroli ss (0/4), Aloma 3b (0/4), McIlwain ec (3/5), Antonnia 2b/ed (1/5), Isenia ed/l (1/4), Lopez r/es (2/3), Marucci 1b (2/4), Luciani (Venditti dh/2b 0/2) dh (0/2), Piccinelli (Ludovisi r 0/1) es (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (2/2), Celli ec (1/3), Helder 1b (0/5), Proctor r (2/5), Angulo 2b (1/3), Pieternella dh (3/4), Diaz es (1/5), Marlin ss (1/4), Di Fabio (Servidei 2/4) 3b (0/1).

BSC: 000 102 010 = 4 bv 9 e 2

SAN MARINO: 300 331 00X = 10 bv 13 e 0

LANCIATORI: Prins (L) rl 3.1, bvc 6, bb 2, so 3, pgl 6; Martinus (r) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Rodriguez (r) rl 3, bvc 7, bb 2, so 4, pgl 4; Isenia (f) rl 1, bvc 0, bb 2, so 1, pgl 0; Lage (W) rl 5, bvc 4, bb 3, so 7, pgl 1; Leal (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Mendez (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 1°) e Proctor (1p. al 6°); triplo di Celli; doppi di Lopez, Marucci (2), Batista e Proctor.

