San Marino. Beccari e Gatti domani al MIT per incontrare il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Bignami sul tema dell’Aeroporto di Rimini

San Marino, 12 settembre 2023 – E’ previsto per domani pomeriggio a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’incontro tra i Segretari di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e per le Finanze Marco Gatti e il Vice Ministro Galeazzo Bignami.

Si tratta di un tavolo tecnico che avrà ad oggetto il progetto di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino ‘Federico Fellini’.

Beccari e Gatti saranno accompagnati dall’Ambasciatore per la Repubblica di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, dal Direttore dell’Autorità per l’Aviazione Civile, dal Responsabile della Delega ai Trasporti presso la Segreteria Finanze e da un rappresentante diplomatico del Dipartimento Affari Esteri.