San Marino. Biliardo, Alfredo Torre Rossini si aggiudica il titolo 2024 di 5 birilli

Dal 15 al 25 Luglio si è svolto il Campionato Sammarinese di 5 birilli di biliardo, valido per formare la squadra che parteciperà alle prossime competizione internazionali. Le prime fasi hanno visto si sono svolte con i 18 partecipanti divisi in gironi e successivamente le semifinali e finali a scontro diretto. Alfredo Torre Rossini è il campione per il 2024, grazie alla vittoria in finale su Maurizio Gobbi. Rossini ha raggiunto la sfida decisiva avendo la meglio su Canio Cillis, mentre Gobbi ha sconfitto Manuel Mancini.