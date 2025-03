San Marino. BKN301 Tech si aggiudica due premi fintech internazionali

San Marino, 19 marzo 2025 – BKN301 Tech, società tecnologica e provider di soluzioni Banking-as-a-Service (BaaS) con sedi del Gruppo a Londra, Milano, San Marino e Doha, ha conquistato due prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale, confermando il suo ruolo di player di riferimento nel settore fintech.

Grazie alla sua piattaforma innovativa BKN301 BaaS Orchestrator, BKN301 Tech offre servizi avanzati di core banking, elaborazione pagamenti, wallet digitali, emissione carte, decoupling API, cross-border services, open banking, AI e Gen AI, garantendo un’integrazione fluida con i servizi di terze parti. Il modello innovativo della società supporta banche tradizionali, fintech, neobank e digital bank – incluse blockchain banking e token platforms – nell’implementazione di soluzioni sicure e scalabili, facilitando l’espansione verso nuovi mercati.

Nella serata di giovedì 13 marzo, BKN301 Tech ha ricevuto due importanti premi internazionali nell’ambito fintech:

-A Milano, il Fintech Awards di Financecommunity.it nella categoria “Paytech”;

-A Londra, l’FStech Awards (in collaborazione con il partner Finastra) come “Best Use of Embedded Finance and Open Banking”.

Stiven Muccioli, Founder & CEO di BKN301, ha commentato:

“Siamo estremamente orgogliosi di questi riconoscimenti internazionali, che premiano il nostro impegno nell’innovazione fintech. Questo successo è il risultato del duro lavoro di tutto il team di BKN301, che ogni giorno si dedica a sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per i nostri partner. Questi premi confermano il nostro posizionamento come leader nell’evoluzione dei mercati finanziari globali.”

BKN301 Tech continua a espandere la propria presenza globale, rafforzando la sua mission di rendere l’accesso ai servizi finanziari più semplice, veloce e sicuro grazie alle tecnologie fintech di ultima generazione.