San Marino. Bonus bebè: le proposte di Domani – Motus Liberi bocciate dal Governo a gennaio tornano oggi come “novità” dell’Esecutivo

Negli ultimi giorni è emersa, sulla stampa, la notizia di un imminente “bonus bebè” da 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato, inserito nella bozza di riforma sugli interventi a sostegno della famiglia.

Desideriamo ricordare ai cittadini che DOMANI – Motus Liberi aveva già portato questo tipo di proposte sul tavolo istituzionale lo scorso mese di gennaio, in occasione dei lavori della Commissione Finanze. Le nostre iniziative, finalizzate a introdurre strumenti di sostegno concreto alle famiglie e a promuovere la natalità, con una serie di misure che andavano anche a facilitare l’accesso agli asili nido ed il lavoro in maternità, venivano però tutte respinte dalla maggioranza.

Oggi, a distanza di pochi mesi, assistiamo con stupore al fatto che quelle stesse misure, bocciate senza esitazione, vengano riproposte dal Governo e presentate come proprie “idee innovative”.

Non pensiamo sia questo il modo di fare politica:

– si svilisce il lavoro delle opposizioni, che con serietà portano avanti proposte nell’interesse del Paese;

– si prende in giro la cittadinanza, a cui non interessa di chi sia la firma su un progetto, ma che pretende coerenza, visione e rispetto istituzionale.

DOMANI – Motus Liberi continuerà a battersi affinché le politiche per la famiglia non siano ridotte a un annuncio o a un gesto simbolico, ma si traducano in un piano organico di misure strutturali, capaci di accompagnare i genitori lungo tutto il percorso di crescita dei figli.

È inaccettabile che la maggioranza continui ad agire in modo disordinato e contraddittorio su un tema tanto delicato e centrale come la famiglia: la denatalità, con tutte le sue conseguenze – dalle scuole al futuro stesso della nostra società – non può essere affrontata con misure estemporanee e prive di visione.

Se oggi il Governo ha deciso di recuperare – tardivamente – le nostre proposte, ciò dimostra che avevamo visto giusto. Ma la differenza resta: noi le abbiamo portate con coraggio quando era il momento di decidere, loro le hanno bocciate e oggi le ripropongono prendendosi ogni merito.

D’altronde, è semplice fare politica riciclando le idee degli altri piuttosto che averne di proprie.

DOMANI – Motus Liberi