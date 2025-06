San Marino, boom per “Libri in dono”: oltre 3.000 volumi regalati dall’Università, distribuzione prorogata fino a settembre

Oltre 3.000 libri donati in appena due settimane: è il sorprendente bilancio dell’iniziativa “Libri in dono” promossa dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, attraverso il suo Dipartimento Storico e Giuridico. Lanciata il 6 giugno scorso, l’iniziativa ha riscosso un tale successo da spingere l’Ateneo a prolungare la distribuzione gratuita dei volumi fino al 1° settembre 2025.

Dal lunedì al venerdì, con orario 8:00–14:00 (esclusa la settimana dall’11 al 16 agosto), chiunque potrà recarsi presso la sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, nel cuore del centro storico di San Marino, per ricevere in omaggio uno o più testi storici. Unica raccomandazione: portare con sé buste o contenitori, perché non verranno forniti dall’organizzazione.

Una risposta oltre ogni aspettativa

Nei primi 14 giorni della campagna – esclusi sabato e domenica – sono state consegnate in media circa 300 copie al giorno. Le richieste, tanto nei giorni successivi all’evento quanto spontaneamente, hanno superato ogni previsione, segno tangibile del crescente interesse per la ricerca storica sammarinese.

L’iniziativa ruota attorno ai primi quaranta titoli della collana “Quaderni” del Centro Sammarinese di Studi Storici, una raccolta che spazia su un ampio ventaglio di argomenti legati alla storia e all’identità della Repubblica.

Storia, economia, società: una biblioteca sul Titano

I volumi messi a disposizione coprono temi che vanno dall’economia sammarinese tra Basso Medioevo e Ottocento alla stratificazione sociale nei secoli XVII e XVIII, fino a toccare clima, turismo, sanità, cultura, commercio e istruzione. Alcuni titoli si concentrano sulle dinamiche patrimoniali, altri approfondiscono il ruolo del sindacato e della politica nell’età contemporanea, offrendo così una panoramica completa sulla storia evolutiva del Titano.

Un’iniziativa culturale a lungo termine

I libri sono stati pubblicati dal 1993 a oggi, frutto dell’intensa attività editoriale portata avanti dal Dipartimento Storico e Giuridico e dal prestigioso dottorato di ricerca in Scienze Storiche, attivo da oltre trent’anni all’interno della Scuola Superiore di Studi Storici. Il consiglio scientifico del programma vanta nomi di primo piano nel panorama accademico internazionale, come Luciano Canfora, Maurice Aymard, Paulo Butti de Lima, Laura Barletta e Franco Cardini.

L’elenco completo dei volumi è disponibile sul sito dell’Università di San Marino, nella pagina dell’evento “Libri in dono” (sezione Eventi, accessibile dal menu grigio in homepage su www.unirsm.sm).

Cultura come dono: il sapere alla portata di tutti

“Libri in dono” non è solo un’operazione culturale, ma anche un segnale concreto di impegno verso la divulgazione storica e la valorizzazione della memoria collettiva. L’Università di San Marino si propone così come attore attivo nella diffusione della conoscenza, offrendo alla cittadinanza e al pubblico esterno un patrimonio editoriale di grande valore, a costo zero.