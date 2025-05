San Marino. Borgo Maggiore: 29 maggio, il Mercato dei Piccoli Creativi in Piazza Grande

Domani, giovedì 29 maggio, dalle 9:30 alle 12:00, la Piazza Grande di Castello di Borgo Maggiore si anima con un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle loro creazioni. Sotto i suggestivi loggiati, i bambini della scuola dell’infanzia di Cailungo presenteranno un mercatino ricco di prodotti unici e originali, frutto del loro impegno e fantasia.

Tra le proposte in vendita ci saranno coloratissime magliette, perfette per la stagione estiva, e dolcissime torte fatte a mano, ideali per una pausa golosa. L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per sostenere i piccoli artisti in erba, ma anche per valorizzare il lavoro e la creatività delle giovani generazioni all’interno della comunità locale.

Tutti sono invitati a partecipare e a scoprire le meraviglie realizzate dai bambini dell’infanzia Arcobaleno, in un evento che promette di portare allegria e colore nel cuore di Borgo Maggiore. Un’occasione imperdibile per fare acquisti diversi dal solito, direttamente da chi li ha creati con entusiasmo e passione.