San Marino. Borgo Maggiore: 35° Palio Don Bosco, modifiche alla viabilità dal 12 al 15 settembre 2025

In occasione della manifestazione, sono previste modifiche al traffico e alla sosta nel centro storico di Borgo Maggiore.
Vie interessate:
Piazza Grande: chiusa al traffico dalle 18.00 alle 24.00 di venerdì 12 settembre, e dalle 15.00 di sabato 13 settembre alle 10.00 di lunedì 15 settembre.
Piazza Mercatale, Piazza di Sopra, Piazzetta antistante l’Ufficio Postale, Via Valdes De Carli, Via Anastasio Galassi, Via Teodoro Lonfernini, Scala G. Mengozzi: chiuse dalle 15.00 di sabato 13 settembre alle 10.00 di lunedì 15 settembre.
Accessi per residenti:
Sabato 13 e lunedì 15 settembre: transito consentito solo ai residenti.
Domenica 14 settembre: divieto anche ai residenti, per permettere lo svolgimento del Palio.
I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati.