San Marino. Borgo Maggiore, domani e giovedì 24 luglio modifiche temporanee alla viabilità in via A. Saffi per lavori pubblici

La Giunta di Castello di Borgo Maggiore ha comunicato che, a seguito di una richiesta dell’AASLP, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità in via A. Saffi per consentire lo svolgimento di lavori pubblici.

L’ordinanza n. 163/2025 prevede la sospensione del traffico in via A. Saffi nei giorni 23 e 24 luglio 2025, domani e dopodomani, dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Durante questo periodo, saranno istituiti percorsi alternativi, debitamente segnalati per garantire la sicurezza e la corretta circolazione pedonale e veicolare.

L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare le disposizioni, collaborando per minimizzare i disagi derivanti dai lavori in corso.