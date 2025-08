San Marino. Borgo Maggiore: domani, martedì 5 agosto, al Teatro Concordia l’ultimo evento di “Armonie!” con la pianista belga Véronique Vanhoucke

Si concluderà domani, martedì 5 agosto, con un evento straordinario l’edizione 2025 di “Armonie! Musica Classica nel Centro Storico di Borgo Maggiore”. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma alle ore 21:15 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore e propone un Concerto Visivo dedicato alle Metamorphoses Book I & II del compositore statunitense George Crumb (1929–2022).

Un viaggio sensoriale che unisce musica e arti visive, attraverso la proiezione di opere pittoriche di celebri artisti del Novecento come Klee, van Gogh, Chagall, Dalì, Gauguin, Kandinskij, Picasso e molti altri. L’obiettivo è offrire uno spettacolo immersivo che stimoli emozione e riflessione, andando oltre la semplice esecuzione musicale.

Protagonista della serata sarà la pianista belga Véronique Vanhoucke, riconosciuta interprete del repertorio contemporaneo, con una carriera avviata fin dall’infanzia e costellata di esibizioni nei più importanti festival e musei europei. Ha suonato, tra gli altri, Cage, Glass, Feldman, Ligeti e Crumb, collaborando con artisti visivi e compositori come Patrick Dorobisz e lavorando stabilmente con il Museo Ensor di Ostenda. Attualmente è docente di pianoforte al Conservatorio di Roeselare, nelle Fiandre.

Ad accompagnare la performance musicale, la parte visiva sarà curata da Francesco Leprino, regista e cineasta noto a livello internazionale, le cui opere sono state trasmesse da RAI1, Sky Classica HD, Amazon Prime, RAI5, e presentate in prestigiose istituzioni in Europa e America. Leprino ha collaborato con numerose realtà culturali italiane, come il Festival Milano Musica, i teatri Regio di Torino e Carlo Felice di Genova, la Fondazione Cini e la Società Italiana di Musicologia.

A elogiare la qualità dello spettacolo è stato anche il M° Giacomo Manzoni, che in una recente recensione ha dichiarato: «Sono uscito dalla sala felice di aver vissuto un’esperienza artistica di grande valore. La pianista Véronique Vanhoucke si è dimostrata valida interprete della più impegnativa musica d’oggi. (…) Non una semplice illustrazione della musica, ma un quid di approfondimento e riflessione».

L’iniziativa è promossa dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore e dall’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino. Per gli appassionati di musica contemporanea e arte visiva, si tratta di un’occasione unica da non perdere. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.