San Marino. Bradipoteatar e Aleksandra Di Capua a Cuba: Congresso mondiale del teatro per bambini e ragazzi

La realtà teatrale sammarinese Bradipoteatar, rappresenterà ancora una volta il teatro per bambini e ragazzi sammarinese in occasione dell’Assitej World Congress & Performing Arts Festival for Children & Young People. Il Congresso, organizzato ogni tre anni dall’Associazione Internazionale del Teatro per bambini e ragazzi (ASSITEJ), costituisce l’evento internazionale più importante al mondo nel campo del TYA (Theatre for Young Audiences). L’edizione 2024 si svolgerà a L’Avana, Cuba, dal 24 maggio al 1° giugno, attorno al tema “Voices of a New World”: afferma che abbiamo bisogno di nuove voci per costruire un nuovo mondo e si impegna ad ascoltarle e a dare loro lo spazio di cui hanno bisogno. Il programma, ricco di spettacoli, conferenze, workshop, convegni e assemblee, include anche un progetto dedicato alle donne che lavorano nell’ambito del teatro per bambini e ragazzi nei piccoli stati d’Europa. Il progetto è organizzato dall’Assitej Small Countries Network, fondato nel 2021 a sostegno del teatro per bambini e ragazzi nei piccoli stati d’Europa e di cui Bradipoteatar è uno dei membri fondatori. Per tutta la durata del Congresso, presso la sua “Casa” a L’Avana, il Network accoglierà la comunità TYA mondiale con una mostra ed eventi dedicati alle donne che lavorano nel TYA nei piccoli Paesi d’Europa, che i paesi membri del Network hanno scelto per il grande impatto che il loro lavoro ha avuto nello sviluppo del teatro per bambini e ragazzi nei rispettivi paesi, ovvero Cipro, Islanda, Lussemburgo, Liechtenstein e San Marino. Per San Marino l’esponente teatrale sarà Aleksandra Di Capua, direttrice artistica, regista, coreografa, danzatrice, attrice e insegnante di teatro e danza. Aleksandra produce regolarmente e con successo spettacoli per il pubblico giovane e giovanissimo sammarinese fin dal 1997, anno in cui ha fondato la compagnia Bradipoteatar insieme a Andrea Tamagnini. I loro spettacoli, creati con cura a misura dei loro piccoli e vivaci spettatori, hanno raggiunto innumerevoli volte tutte le scuole del territorio: portando le scuole a teatro, ma anche portando il teatro nelle scuole. Per l’occasione Assitej ha richiesto di presentare altre due figure femminili di rilievo legate allo sviluppo culturale dei Piccoli Stati. Bradipoteatar ha scelto di far conoscere le esperienze culturali e politiche di Fausta Morganti e l’incredibile percorso artistico di Nicoletta Ceccoli. Bradipoteatar vuole ringraziare per il patrocinio la Segreteria di Stato per la Cultura e per la collaborazione gli Istituti Culturali, inoltre ringrazia a nome di tutto il Network la professoressa Viola Bronzetti per il prezioso aiuto in lingua spagnola.

