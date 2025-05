San Marino brilla alla Coppa del Mondo IAKSA di arti marziali: tre bronzi al Multieventi. Oltre 700 atleti da tutto il mondo, spettacolo al Domus

Spettacolo e successo organizzativo al Multieventi Sport Domus, che ha ospitato la 13ª edizione della Coppa del Mondo IAKSA di arti marziali, evento internazionale che ha richiamato circa 700 atleti impegnati in quasi mille gare suddivise tra le varie discipline: Kick Boxing, Kick Light, Light Contact, Full Contact, K1, Mma Light, Mma Full e Karate.

Organizzata dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali insieme a FIGHT-NET e alla federazione internazionale IAKSA, la manifestazione ha sancito ancora una volta il ruolo di San Marino come polo di riferimento per le arti marziali in Europa.

L’evento si è aperto con una cerimonia inaugurale partecipata dalle autorità istituzionali e sportive, tra cui il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, il presidente FESAM Maurizio Mazza, la presidente FIGHT-NET Manuela Caironi e il vertice IAKSA Paolo Gherardi.

Ottimi i risultati per la delegazione sammarinese, rappresentata dagli atleti della Isshinryu San Marino, impegnati nella specialità Kick-light sotto la guida dei tecnici Alessandro Mularoni, Alessandro Tomassoni e Federico Stolfi.

Per il Titano sono arrivate tre medaglie di bronzo: si tratta dei giovanissimi Luis Enrico Casadei (Cadetti -55kg) e Danny Grandi (Junior -70kg), entrambi al debutto, oltre a Riccardo Caribotti, terzo nei Senior -75kg. Ottimo piazzamento anche per Enrico Caribotti, quinto nella sua categoria.

Un evento di alto livello tecnico e organizzativo, che ha dato risalto allo sport sammarinese e confermato la crescita delle sue scuole di arti marziali sul panorama internazionale.