San Marino. BSM: comunicato a seguito della recente pubblicazione di notizie inerenti ad una denuncia presentata da parte di Bacciocchi Livio contro BSM presso il Tribunale di San Marino

San Marino, venerdì 16 maggio 2025

Banca di San Marino apprende solo dalle notizie recentemente pubblicate sui media della denuncia che Livio Bacciocchi avrebbe da ultimo presentato nei suoi confronti presso il Tribunale di San Marino.

Sarebbe così la terza volta che Livio Bacciocchi presenta denuncia penale a danno della Banca e/o dei suoi esponenti, sempre nel tentativo (finora del tutto vano) di opporsi alle legittime azioni legali che il Gruppo BSM è stata costretta ad intentare nei suoi confronti.

Le due precedenti denunce di Bacciocchi sono passate direttamente all’archivio e tutte le accuse tempo per tempo formulate dal Gruppo Bacciocchi contro il Gruppo BSM, dinanzi alle Autorità Giudiziarie e non, sono state dichiarate totalmente infondate.

Ricapitolando, il Gruppo Bacciocchi è stato uno fra i principali prenditori di denaro dal Gruppo BSM, denari che poi non è riuscito a restituire.

La Banca ha pertanto esperito, da ormai oltre un decennio, plurime azioni legali tese a recuperare i propri crediti e i beni che il Gruppo Bacciocchi aveva fraudolentemente distratto per evitare di rimborsare i creditori.

La legittimità e la fondatezza delle azioni giudiziarie del Gruppo BSM è asseverata da più e più decisioni dei Giudici competenti.

Solo per citare alcuni casi, in Italia, l’Autorità Giudiziaria ha fra l’altro revocato per frode, con sentenza passata in giudicato, l’atto con cui Bacciocchi Livio ha alienato il lussuoso appartamento di Riccione.

A San Marino, più Magistrati hanno reso plurime pronunce (sempre e solo) a favore del Gruppo BSM, tra cui la sentenza che ha revocato per frode l’atto con cui Livio Bacciocchi ha alienato (conferendolo in un trust) la prestigiosa villa sammarinese in cui Bacciocchi Livio vive (decisione passata in giudicato a seguito di ben tre concordanti pronunce, del giudice di primo grado, del giudice d’appello e del giudice per i rimedi straordinari).

In altra procedura giudiziaria, dinanzi al Tribunale sammarinese, il Gruppo BSM ha inoltre ottenuto, già nell’anno 2014, un titolo esecutivo definitivo contro Bacciocchi Livio, che impone a quest’ultimo di pagare ingenti somme di denaro, ancora impagate.

Ed ecco che oggi, dopo oltre 10 anni, Livio Bacciocchi espone alla cronaca la sua pretesa di affermare l’inesistenza di ciò che è già accertato, dinanzi all’Autorità Giudiziaria, con efficacia di giudicato.

Se poi oggi Bacciocchi lamenta una ingiusta “aggressione” al “suo patrimonio” (eppure lo aveva conferito in trust …), la memoria non può che tornare al fatto che il Gruppo BSM, dopo la crisi del Gruppo Bacciocchi del 2010, è intervenuto per completare i lavori edili lasciati in sospeso dal medesimo gruppo. Lo sanno bene le famiglie, i professionisti e gli artigiani, interessati dal crollo del Gruppo Bacciocchi. E mentre quest’ultimo ammetteva di non poter restituire le caparre incassate dai sammarinesi per l’acquisto su carta della casa, il Gruppo BSM se n’è accollata gli oneri, per milioni e milioni di Euro.

Il Gruppo BSM non ha dunque alcun motivo di temere le iniziative giudiziarie di Livio Bacciocchi e continuerà con tenacia, perseveranza e rigore nel recuperare ogni bene disponibile per soddisfare le proprie ragioni di credito a tutela dei propri correntisti e soci.