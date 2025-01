San Marino. Buon debutto per Gioia Casali alla World Cup di ginnastica ritmica

Si è appena conclusa un’importante esperienza internazionale per l’atleta individualista biancazzurra della ginnastica ritmica Gioia Casali al suo debutto alla tappa italiana, dal 21 al 23 giugno, della World Cup di Milano 2024, accompagnata dall’allenatrice Lucia Castiglioni e dal capo delegazione Maria Rosa Zafferani. Al prestigioso evento hanno partecipato 37 nazioni per un totale di 112 ginnaste, tra cui anche alcune delle protagoniste ai prossimi Giochi Olimpici a Parigi. Con una bella partenza ed una buona tenuta di gara Gioia Casali è scesa in pedana venerdì al cerchio (28.150) e alla palla (26.750), ottenendo punteggi promettenti per il suo percorso individuale. Purtroppo, nella giornata di sabato, a causa di alcune imprecisioni a livello esecutivo, Gioia non è riuscita a dimostrare tutta la sua potenzialità, ottenendo comunque alle clavette 25.650 ed al nastro 22.200, concludendo la competizione al 40^ posto con il punteggio totale di 102.750 della classifica All-around, superando nove atlete. La Federazione si complimenta sia con l’atleta sia con allenatrici che, con il loro continuo lavoro quotidiano, stanno raccogliendo risultati di un sempre maggiore valore, garantendo una crescita di tutto il movimento della ginnastica ritmica.