San Marino. Buona riuscita del campionato italiano di hockey subacqueo al Multieventi Sport Domus

La piscina del Multieventi Sport Domus ha ospitato nel fine settimana del 26 e 27 aprile la tappa unica del campionato di Hockey Subacqueo che ha assegnato il tricolore al Club Sub Cagliari, che in finale ha sconfitto per un solo punto l’Altitudo Roma. Al terzo posto la Just Apnea di Bari, detentori del titolo, sconfitti in semifinale proprio dalla formazione romana. La manifestazione, organizzata sotto l’egida Fsas e Fipsas, è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la Sub Haggi Statti e la Sub Riccione Gian Neri. Le due giornate di gara sono state utili per i giocatori della nazionale italiana, che la prossima settimana saranno impegnati all’Euroclub in Francia. Presente alla manifestazione anche Luca Ravaglioli, organizzatore e responsabile del settore hockey, che ha commentato: “Sono rimasto molto soddisfatto sia dell’organizzazione sia del livello, che si è alzato rispetto all’anno precedente con giocatori che hanno preso parte al campionato da diversi paesi quali Spagna, Francia, Germania e Svizzera”.