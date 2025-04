San Marino. Buoni piazzamenti dei tiratori sammarinesi al Gran Premio d’Estate

La Federazione Sammarinese Tiro a Segno ha organizzato al Poligono di tiro a segno il Gran Premio d’Estate, dedicato per la prima volta a Roberto Raschi e, per la seconda, a Giuseppe Cardinali. Buone prestazioni dei tiratori sammarinesi. Per Marco Gasperoni bronzo nella pistola a 10 metri ad aria compressa. Ivana Drudi trionfa nella categoria Master femminile nella pistola ad aria compressa, seguita al secondo posto da Luisa Menicucci. Argento anche per Agata Riccardi, seconda nella carabina ad aria compressa. Nei Junior, trionfa Federico Forlivesi, che si piazza davanti a tutti nei 10 metri carabina ad aria compressa. Piazzamenti di rilievo anche nelle pistole a fuoco con grosso calibro (32 WC). Lusa Lusini è secondo, mentre al terzo gradino del podio c’è Marcello Massaro. Marco Gasperoni, dopo il terzo posto nell’aria compressa, arriva anche una seconda posizione nella pistola sportiva calibro 22.