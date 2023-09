San Marino. “Burqa Queen” Teatro Titano – Piazza Sant’Agata, 3 ottobre 2023, ore 17.00

Nell’agosto del 2021, quando l’Occidente abbandonava l’Afghanistan e i talebani prendevano possesso del paese, la popolazione veniva travolta da uno shock senza precedenti.

Investite da una simile catastrofe umanitaria, sono le donne a dover subire i maggiori abusi. Alle donne è vietato andare a scuola dopo gli 11 anni, non possono lavorare, non possono uscire di casa da sole. Non possono viaggiare, non possono fare una passeggiata nel parco, non possono decidere chi sposare o che cosa indossare. Senza ragazze all’università, presto non ci saranno medici donne e le donne possono solo essere visitate da donne. Senza donne nelle ong o alle Nazioni Unite, nessuno consegnerà i pacchi alimentari alle vedove perché gli uomini non possono interagire con loro.

Nel giro di 20 mesi dall’arrivo dei talebani, si è abbassata drasticamente l’età dei matrimoni, mentre è aumentato il traffico di esseri umani. Una società civile, che per anni ha lottato per un paese diverso, ora vive nell’apartheid di genere.

Barbara Schiavulli è una giornalista e corrispondente di guerra che ha seguito i fronti caldi degli ultimi ventisette anni. Ha lavorato con radio e TV, attualmente collabora con la BBC arabic e dirige Radio Bullets, una testata giornalistica indipendente che si occupa di Esteri, diritti umani e inclusività. L’autrice scrive di Afghanistan da 22 anni e racconta il mondo attraverso le storie di chi non ha voce.

La scrittrice incontrerà il pubblico martedì 3 ottobre p.v. alle ore 17.00 presso il Teatro Titano (Piazza Sant’Agata, centro storico di San Marino Città) per presentare “Burqa Queen”, un libro sull’Afghanistan e sui diritti negati delle donne.

La conversazione sarà moderata da Paolo Rondelli, Direttore degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino, ed Elena D’Amelio, docente presso l’Università di San Marino.