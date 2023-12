San Marino. C.Comunicazioni 13.12.23 – Cons. Dolcini: ”Testo accordo precluso anche a noi consiglieri. Referendum pietra miliare, giusto che la gente si esprima”

Uno stralcio dell’intervento del Cons. Dolcini in Comma Comunicazioni del 13.12.2023

Mirco Dolcini, Dml

La Parafatura è un risultato importante dopo 13 anni di negoziato con vari Segretari di Stato impegnati, ma adesso il lavoro non è finito e non bisogna ‘trasformare questa virtù in un vizio’. Adesso è necessario analizzare il testo che anche a noi consiglieri è stato precluso e valutarne i vantaggi e la diminuzione degli svantaggi, poi sarà sicuramente necessario un referendum o comunque una consultazione popolare. Mi fa piacere adesso lo dicano in tanti, l’anno scorso erano in pochi, ma sarà la pietra miliare perché è giusto che su questo tema si esprima la cittadinanza e perché non possiamo immaginare un percorso politico verso la ratifica dell’accordo senza coinvolgere la popolazione a cui l’accordo è diretto. Non possiamo permetterci che la popolazione non accetti quelle regole e l’impegno per arrivare all’integrazione con il mercato europeo a tutti gli effetti. Diversamente si rischierebbe anche la governabilità del paese per i prossimi anni. La mia forza politica ritiene necessario un referendum, poi il metodo e la legge da seguire andrà approfondita.

La Repubblica di San Marino ha votato a favore del cessato il fuoco sulla risoluzione Onu, San Marino ha dimostrato di poter prendere una decisione diversa da quella di paesi amici, come la stessa Repubblica italiana che si è astenuta. Dobbiamo essere orgogliosi di questa presa di posizione.