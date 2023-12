San Marino. C.Comunicazioni 13.12.23 – Sds Marco Gatti sull’accordo: ”Cosa perderemo qualora non riuscissimo a completare questo iter?”

Marco Gatti, Sds per le Finanze e il Bilancio

Condivido con chi dice che dobbiamo essere chiari a partire dalla definizione dell’Accordo, che è un accordo di associazione, non di adesione. L’accordo di associazione ha carattere economico e riguarda le 4 libertà con cui San Marino e Andorra entrano a pieno titolo nel mercato europeo. Nella sostanza è un modello simile all’accordo di Spazio economico europeo che hanno diversi paesi, come il Liechtenstein, e di evoluzione di accordi che San Marino aveva già, come l’accordo di cooperazione e unione doganale che era un accordo prettamente economico. Io sento molte preoccupazioni su cosa succederà, ma non ci rendiamo conto che già tante cose noi le recepiamo autonomamente dall’Ue. Idem con l’accordo monetario pure recepiamo tanti regolamenti in materia finanziaria e comporta oneri e pochi benefici. Il fatto di poter entrare pienamente nel mercato unico dà la possibilità di continuare ad aver oneri, ma anche di poter accedere a benefici. Oggi abbiamo problemi per il nostro comparto produttivo, le nostre merci fanno parte del mercato unico ma i produttori no, siamo impegnati a trovare soluzioni sempre più difficoltose perché l’Europa sta sempre più accentrando determinate politiche. Allora non mi chiedo quali saranno i vantaggi, ma quello che perderemo qualora non riusciremo a completare questo iter. Noi già oggi siamo pienamente dentro la stragrande maggioranza delle regole europee, le recepiamo anche indirettamente, perché altrimenti fuori non ci possono andare merci e servizi e noi siamo un enclave italiana ma anche europea. Quello che vedo è che si apre per San Marino una grande opportunità. E’ la base di partenza l’accordo, poi dipende dalla nostra capacità di recepire le direttive in maniera meno burocratica possibile e il vantaggio di essere piccoli deve esser quello di essere agili e competitivi nella sburocratizzazione e nella velocità di dare servizi. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare a livello digitale. Con l’Italia abbiamo l’accordo sulla fatturazione elettronica e mi auguro sia il modello da prendere anche da parte della comunità europea. Il sistema bancario è chiamato ai maggiori sforzi di allineamento alle normative europee, ma per il settore bancario è davvero una grande opportunità. (…) Dire