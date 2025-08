San Marino Calcio, Alessandro Provazza nuovo rinforzo in attacco

Colpo in entrata per il San Marino Calcio, che ufficializza l’ingaggio di Alessandro Provazza. Classe 2003, esterno offensivo di piede destro, il giovane attaccante ha firmato un contratto annuale e vestirà la maglia biancazzurra nella stagione sportiva 2025/2026.

Cresciuto calcisticamente nella Reggina, Provazza ha militato anche nella Vis Pesaro, collezionando oltre 70 presenze in Serie D e 11 in Lega Pro. Le sue caratteristiche principali sono la velocità, l’imprevedibilità e una spiccata propensione all’uno contro uno, come sottolineato dal direttore sportivo Daniele Deoma.

“Provazza è la tipica ala che punta l’uomo, veloce, imprevedibile e con il vizio del gol – ha spiegato Deoma –. Il suo arrivo a San Marino è stato cercato e voluto fortemente per le sue qualità nell’uno contro uno. Un ragazzo che si è approcciato con umiltà e grande professionalità al nostro progetto”.

L’ingaggio dell’attaccante si inserisce nel percorso di rafforzamento della rosa in vista del prossimo campionato, con l’obiettivo di alzare il tasso tecnico del reparto offensivo.