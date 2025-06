San Marino Calcio: arriva bomber Merlonghi 

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 1988 Mario Merlonghi. Il calciatore si legherà al club bianco azzurro dal primo di luglio 2025 con la sottoscrizione di un contratto annuale. Mario, attaccante di razza ha contribuito alla salvezza della Sammaurese realizzando la prima delle due reti nel playout contro il Corticella.

Merlonghi ha militato per 4 stagioni in Lega Pro con Lucchese e Fondi collezionando oltre 80 presenze con 5 gol e 4 assist. Sono oltre 300 le presenze in serie D con più di 100 gol e 29 assist con le maglie, tra le altre, di Sammaurese, Forlì, San Nicola Teramo, Marignanese Cattolica, San Cesareo, Maccarese ed il San Marino dove nella stagione 19/20 collezionò 20 presenze con 4 reti e 3 assist.

Ufficio Stampa