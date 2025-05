San Marino. Calcio Camminato, si comincia con la nuova stagione

È ufficialmente iniziata ieri sera la terza stagione di Calcio Camminato. Un nuovo capitolo per l’attività organizzata dalla FSGC che è cominciata con il primo allenamento – e relativi test fisici di inizio anno – presso la palestra Umberto Briganti di Fonte Dell’Ovo.

Dallo scorso anno l’attività non è più riservata soltanto agli over 50 affetti da diabete di tipo 1 bensì aperta a tutti quanti abbiamo già compiuto 50 anni e interessati a questa nuova avventura. Inoltre il buon successo dell’iniziativa ha portato ad allargare il periodo di allenamenti da autunno a tarda primavera, contrariamente ai due anni precedenti in cui le sedute si svolgevano solo nei tre mesi primaverili.

“L’obiettivo primario di questo progetto è quello di dare l’opportunità a più persone possibile di migliorare il proprio stato di salute, di dargli opportunità di socializzare in maniera divertente e praticando uno sport amato, cosa non scontata raggiunta una certa età“ commenta il SES Officer della Federcalcio e responsabile di progetto Andrea Zoppis.

“A tal proposito – prosegue Zoppis – ringraziamo il Centro Diabetologico dell’Ospedale di San Marino per la collaborazione ormai consolidata nella promozione dell’attività e per la disponibilità allo svolgimento dei test iniziali e finali sui partecipanti diabetici e non”.

In occasione di questo primo appuntamento, infatti, gli infermieri del Centro Diabetologico hanno svolto test fisici e attitudinali a tutti i giocatori, misurando peso corporeo, indice di massa grassa, circonferenza vita e facendo svolgere un sondaggio riguardo alle loro abitudini a livello alimentare e di attività fisica. Gli stessi test verranno ripetuti alla fine del percorso per valutare i progressi fatti. Nelle prime due stagioni di attività è sempre stato riscontrato un miglioramento generale sia a livello fisico che di buone abitudini, oltre al forte impatto a livello di socializzazione che questa attività ha creato in tutti loro, spesso troppo sottovalutato.

A tal proposito, il numero di partecipanti è aumentato a 15 unità e i feedback entusiastici ricevuti dai partecipanti delle precedenti edizioni hanno quindi spinto la Federazione ad allargare il percorso di allenamento di altri tre mesi, per dare una maggiore continuità e perseguire l’intenzione di rendere il più popolare possibile questa attività, partecipando anche ad esibizioni internazionali.

Nelle scorse settimane anche la UEFA ha ribadito l’importanza del walking football per tutto l’ambiente calcistico europeo, rilasciando un toolkit a tutte le Federazioni con linee guida sugli allenamenti e la preparazione così come una prima bozza di regolamento internazionale unificato. Gli allenatori della FSGC Matteo Giardi, Thomas Berti e Mattia Rizzo, tutti con comprovata esperienza derivata dagli scorsi anni, potranno quindi adattare la loro preparazione alle indicazioni internazionali, per rendere il gioco sempre più concreto.

In questa stagione gli allenamenti si svolgeranno tutti i martedì sera all’interno della palestra Umberto Briganti di Fonte Dell’Ovo dalle 19 alle 20 e tutti i giovedì mattina sul sintetico dello Stadio di Montecchio dalle 11 alle 12 (sempre con spogliatoi e docce disponibili per tutti, seguiti sempre dai tecnici FSGC).

L’ iscrizione e la partecipazione è sempre aperta, anche se interessati ad uno solo degli allenamenti settimanali. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail slo@fsgc.sm o chiamare direttamente in FSGC al 0549/990515.

