San Marino. Calcio, Campionato Sammarinese: Domagnano – Libertas 5-2

DOMAGNANO – LIBERTAS 5-2 (1-0)

Marcatori: 18’ Bonetti, 55’, 87’ Osayande, 69’, 86’ Perazzini, 83’ Babboni, 90+5’ Buda

DOMAGNANO (4-3-3):

A. Maggioli; Nanni (67’ Perazzini), Guglielmi, Gozzi, Mengucci; Fusco (70’ Sopranzi), Contadini, Buda; Santi (62’ Sapucci), Bonetti, Ferraro (62’ Babboni).

A disp.: Papi, Marconi, Baffoni, Amati, Famiglietti.

All.: Manuel Amati

LIBERTAS (4-3-3):

Manzaroli; Mazzotti (85’ D. Nigro), Pezzella, Severi, Rigoni; Michelotti (70’ Quarta), Baiardi (85’ Capparelli), D. Tomassini; Casotti, Osayande, F. Tomassini (70’ Uva).

A disp.: M. Nigro, Altoe, Morelli, Berardi, Fadel.

All.: Sanuele Buda

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti – Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Luca Zani

Ammoniti: Casotti, Capparelli (L).

Angoli: 4-5

Recupero: 1’ pt; 5’ st

Fischio d’inizio: 15:00

DOMAGNANO – Due su due. Il Domagnano fa sul serio e, dopo il Pennarossa, supera anche la Libertas, segnando addirittura cinque reti. Il 5-2 finale proietta la squadra di Amati in cima alla classifica a punteggio pieno, insieme a Tre Penne e Tre Fiori.

Primo tempo di marca giallorossa, il vantaggio giunge al terzo tentativo. Buda manca il bersaglio su un invitante assist di Bonetti e Ferraro alza troppo di testa su punizione, quindi la ripartenza vincente, con l’ottima giocata di Santi che vede il taglio di Bonetti e lo manda in rete. Il primo gol stagionale del numero 11 regge fino all’intervallo, perché l’unico vero brivido è il calcio di rigore assegnato da Vandi e poi revocato dall’assistente per un presunto intervento con il braccio di Mengucci.

L’inizio della ripresa vede la maggiore incisività dei granata, i quali, complici l’errore in fase di disimpegno di Maggioli, trovano il pareggio con Osayande che non perdona l’ingenuità. Quando si tratta di reagire, però, il Domagnano c’è e, come contro il Pennarossa, la panchina offre un supporto decisivo, grazie agli ingressi di Babboni e Perazzini. Il terzino è letale sull’angolo di Fusco e ben appostato sul secondo palo infila la porta di Manzaroli per il nuovo vantaggio. L’attaccante invece premia l’assist di Bonetti per insaccare con un semplice tapin la terza marcatura personale in due partite, chiudendo di fatto il confronto. Nel finale c’è comunque spazio per il botta e risposta Perazzini-Osayande e del punto del definitivo 5-2 di uno tra i migliori in campo, ossia Giacomo Buda. Non cambia invece la sostanza: due su due e Domagnano in vetta a punteggio pieno.