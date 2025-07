San Marino Calcio: confermato Filippo Fabbri sarà il nuovo capitano 

Il San Marino Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il classe 2002 Filippo Fabbri. Il calciatore sammarinese ha sottoscritto il contratto che lo legherà alla società per le due prossime stagioni.

Arrivato a fine 2024 Fabbri si è immediatamente distinto per le sue qualità professionali e tecniche tanto da conquistarsi sul campo la riconferma. “Filippo è un ragazzo straordinario non solo tecnicamente – ha dichiarato un raggiante Daniele Deoma – Fabbri sarà il nostro capitano per le sue qualità umane che ne fanno un vero leader dentro e fuori dal campo. Averlo con noi per i prossimi due anni è motivo di vanto ed orgoglio”.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Spal, ha vestito le maglie di Cesena, Correggese, Forlì ed Olbia collezionando 40 presenze in Lega Pro e 53 in serie D. Una conferma attesa e fortemente voluta anche dal Presidente Emiliano Montanari che desiderava un sammarinese capitano del suo San Marino Calcio.

