San Marino, calcio. Domagnano con coraggio verso la Coppa Titano: “Tre Penne favorito, ma vogliamo dire la nostra”

Dopo lo 0-0 maturato ieri contro il Cosmos, il Domagnano si proietta già al prossimo impegno. La squadra guidata da Manuel Amati scenderà in campo domani sera a Montecchio, alle 20:45, per affrontare il Tre Penne negli ottavi di finale di Coppa Titano.

Un appuntamento tutt’altro che semplice, come riconosce lo stesso tecnico giallorosso: “Sicuramente il Tre Penne parte favorito, non può essere diversamente. Hanno ventidue giocatori che praticamente costituiscono due squadre titolari. Noi cercheremo di dire la nostra, come umilmente stiamo cercando di fare”.

Amati non rinuncia però a lanciare un messaggio di fiducia alla sua squadra: “Siamo consapevoli che se il campionato è la maratona, la Coppa sono i cento metri. Soprattutto a San Marino, dove la Coppa si gioca su quattro turni eliminatori, sappiamo che abbiamo un avversario importante, però vogliamo provare a dire la nostra con le carte che finora ci hanno dato degli ottimi risultati”.

L’atteggiamento giusto

Lo spirito da mettere in campo è la vera chiave secondo il tecnico: “Ai ragazzi dirò di avere il coraggio, come abbiamo sempre avuto in queste partite. È quel coraggio che ci ha fatto fare diversi gol, che ci ha fatto tenere testa a tutte le squadre affrontate, compreso il Cosmos, che al di là della classifica partiva come favorita. Questo è l’atteggiamento che dobbiamo tenere”.

Il pari senza reti con il Cosmos

Il Domagnano archivia così la gara di campionato di ieri sera, terminata a reti inviolate. Un pareggio che lascia un pizzico di rammarico nelle parole di Amati: “Senza presunzione, per come si era messa la partita, nell’intervallo ci siamo parlati con i ragazzi e avevamo voglia di vincerla. Forse dire due punti persi è un po’ troppo, però ci sarebbe piaciuto poter provare a fare qualcosa in più, visto anche il primo tempo e lo slancio della gara”.

Il tecnico si sofferma anche su due episodi chiave: “Ci rimane il grosso rammarico per l’occasione del primo tempo di Santi, che è stata la più nitida, e per il colpo di testa al novantesimo di Gozzi: era centrale e non troppo pericoloso, ma in quel momento sarebbe stato sicuramente un colpo definitivo”.

Formula della doppia sfida

L’ottavo di finale tra Domagnano e Tre Penne si disputa in doppia gara: andata domani a Montecchio, ritorno il 22 ottobre (campo da definire). Passerà il turno la squadra che realizzerà più reti complessive; in caso di parità, previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Un ostacolo complicato, insomma, ma il Domagnano ha deciso di presentarsi all’appuntamento con una buona dose di fiducia. Del resto, per battere i pronostici, un pizzico di coraggio in più fa sempre comodo.