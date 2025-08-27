San Marino, Calcio. Domani giovedì 28 agosto i sorteggi per Campionato e la Titano Futsal Cup

La nuova stagione del futsal sammarinese prende forma giovedì 28 agosto, quando, presso la Sala Conferenze della Casa del Calcio, si terranno i sorteggi per il Campionato Sammarinese di futsal e per gli Ottavi di finale della Titano Futsal Cup. L’appuntamento è fissato alle ore 18:30.

La Titano Futsal Cup vivrà un “anno zero”: con il nuovo format introdotto per la stagione 2025-26, il Murata, detentore del titolo e attualmente impegnato in Macedonia del Nord, esordirà direttamente nelle Final Eight. Le altre formazioni accederanno alla fase finale vincendo gli Ottavi di finale, giocati con partite di andata e ritorno. Successivamente, i match saranno unici e concentrati verso la fine della stagione per determinare la squadra vincente. In sede di sorteggio, le tre migliori formazioni del ranking – Fiorentino, Folgore e La Fiorita – godranno di posizioni di favore nel turno di apertura.

Per quanto riguarda il Campionato Sammarinese di futsal, il torneo si articolerà su trenta giornate, comprendenti ventotto incontri e due turni di riposo per ciascun club partecipante. Al termine della regular season, si aprirà la postseason, riservata alle prime dodici squadre in classifica. Le prime quattro accederanno direttamente ai Quartì di Finale, mentre le altre otto si contenderanno l’accesso attraverso gare di andata e ritorno.

Il sorteggio di giovedì rappresenta il momento chiave per definire calendari e accoppiamenti, segnando l’avvio ufficiale di una stagione che promette equilibrio e spettacolo sul parquet sammarinese.