San Marino Calcio: Enrico Pezzi nuova grande rinforzo per la difesa 

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 1989 Enrico Pezzi. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale che lo legherà alla società per la prossima stagione.

Pezzi, difensore centrale di piede sinistro, rappresenta un innesto di grande qualità ed esperienza che viene a rinforzare il reparto arretrato di mister Malgrati.

Riminese di nascita, Enrico ha iniziato la sua carriera proprio con le giovanili della sua città arrivando a collezionare 65 presenze in serie B, 240 in Lega Pro ed oltre 110 in Serie D.

Ha vestito le maglie di società come Rimini, Benevento, Lucchese, Pistoiese, Carpi Triestina, Cittadella, Pavia, Forlì, Vis Pesaro, solo per citarne alcune.

“Cosa posso dire di Enrico – ha commentato il DS Deoma – un calciatore con la C maiuscola che ha calcato campi di livello altissimo. Per noi è un onore aver potuto tesserare non solo il grandissimo giocatore ma soprattutto l’Uomo Enrico Pezzi. Un rinforzo che aiuterà tutto lo spogliatoio a crescere sotto tutti i punti di vista”.

Pezzi ha assistito all’incontro dei suoi nuovi compagni di ieri ad Imola e li raggiungerà alla ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì a Cattolica.

Ufficio Stampa