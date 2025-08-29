San Marino, calcio. Ieri i sorteggi: definiti i calendari di Futsal. Si parte il 29 settembre con Murata-Pennarossa di Supercoppa

Si sono svolti ieri sera, presso la Casa del Calcio di Montecchio, i sorteggi dei calendari del Campionato Sammarinese di Futsal e della Titano Futsal Cup per la stagione 2025-26.

Il primo appuntamento ufficiale sarà lunedì 29 settembre con la Supercoppa Sammarinese di Futsal tra Murata e Pennarossa, match che aprirà la nuova annata. Pochi giorni dopo, giovedì 2 ottobre, scatterà la prima giornata di campionato.

L’urna di Montecchio ha stabilito che i campioni in carica del Murata esordiranno contro la Folgore, mentre il Pennarossa – già sconfitto dai Bianconeri nelle finali di campionato e coppa della passata stagione – affronterà la Juvenes-Dogana. La Virtus debutterà contro il Cailungo e La Fiorita sfiderà la Libertas. Completano il programma della prima giornata Domagnano – Fiorentino, San Giovanni – Faetano e Tre Penne – Tre Fiori. Riposerà il Cosmos.

Novità importanti anche per la Titano Futsal Cup. Rispetto al passato, la formula è stata rinnovata: si parte dagli Ottavi di finale, con gare di andata e ritorno, ma senza tabellone fisso. Le squadre qualificate approderanno alle Final Eight, che si disputeranno in gara secca fino all’assegnazione del trofeo.

Il sorteggio ha assegnato al Murata – campione in carica – la qualificazione diretta al turno successivo. Per il Pennarossa l’avversario sarà il Fiorentino, mentre la Folgore incrocerà la Virtus e La Fiorita affronterà il San Giovanni. Negli altri incroci: Libertas – Faetano, Tre Penne – Juvenes-Dogana, Tre Fiori – Domagnano e Cosmos – Cailungo. Le gare di andata sono fissate per il 9 ottobre, con ritorno il 23 ottobre.