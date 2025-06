San Marino Calcio: il mercato parte col botto arriva il 2007 D’Antona 

Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di accogliere nel San Marino Calcio il classe 2007 Carmelo D’Antona. Il calciatore si legherà al club bianco azzurro dal primo di luglio 2025 con la sottoscrizione di un contratto biennale. Carmelo era uno dei profili più attenzionati nell’attuale finestra di mercato estivo non solo relativamente alla serie D.

Talentuosissimo centrocampista laterale offensivo, D’Antona fu notato, per la sua tecnica sopraffina sin dai tempi della Santa Sofia di Licata, proprio dal DS Deoma che lo volle con sé a Lucca come sotto quota nell’Under 19 con la quale ha disputato, tra l’altro, la Viareggio Cup 23/24. “Sono orgoglioso – il commento a caldo del DS Deoma – di essere riuscito a portare a San Marino un calciatore con le doti di Carmelo. Sono convinto dei suoi straordinari mezzi e so che potrà darci una grande mano a raggiungere gli ambiziosissimi traguardi cui mira il Presidente Montanari”.

Nonostante la giovane età Carmelo D’Antona vanta già 23 presenze da titolare in serie D con il Licata per quasi 2000 minuti giocati, con un gol ed un assist all’attivo. “Ringrazio il direttore Deoma che, dopo avermi portato a Lucca, mi ha chiamato a far parte dell’ambizioso progetto del San Marino Calcio del Presidente Montanari. Io sono pronto per dare il mio 110% per dare le soddisfazioni che questa società merita insieme ai miei nuovi compagni”. Queste le prime parole del giovane laterale siciliano che parla anche dell’importanza della sua esperienza a Licata “È stato anno fantastico nel quale sono cresciuto molto sia a livello umano che di atleta. La mia riconoscenza va al DS Martello ed a mister Romano che mi hanno fatto sentire subito a casa. Un particolare ringraziamento va anche alla calorosa tifoseria di Licata che mi ha sempre sostenuto e coccolato”.

Il classe 2007 è un vero colpo di mercato messo a segno dal club del Presidente Emiliano Montanari che ha saputo sbaragliare la concorrenza agguerritissima di tutte quelle società di serie D che puntano alla vittoria nella prossima stagione 25/26. Un chiaro ed evidente segno di che tipo di campionato i tifosi sammarinesi devono aspettarsi dopo la sofferta e fortemente voluta salvezza dello scorso anno. “È stato un anno di assestamento – ha dichiarato il Presidente – dove abbiamo dovuto affrontare varie difficoltà. Oggi, con i primi acquisti messi abilmente a segno dal Direttore Deoma siamo a palesare che tipo di stagione vogliamo: una stagione di vertice, di primissimo vertice”.

