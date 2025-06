San Marino Calcio: il Presidente Montanari ringrazia i tifosi e annuncia il lancio di un canale “biancazzurro” su YouTube

Il Presidente del San Marino Calcio, Emiliano Montanari, ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico ai tifosi sammarinesi che hanno promosso e firmato la petizione per la riassegnazione dello Stadio di Acquaviva, chiedendo così il ritorno della squadra a giocare all’interno dei confini della Repubblica di San Marino.

“Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla grande partecipazione all’iniziativa, spontanea ed autonoma, e dall’attenzione riservata alla notizia da parte degli organi di stampa locali e no”, ha dichiarato Montanari, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto dalla comunità.

Il presidente, pur non anticipando gli sviluppi futuri relativi alla vicenda dello stadio, ha ribadito con forza il suo impegno nei confronti del popolo sammarinese, sottolineando che “il San Marino Calcio è dei sammarinesi”.

Nello stesso comunicato, Montanari ha anche annunciato una novità significativa per la stagione sportiva 2025/2026: la nascita del San Marino Channel, realizzata grazie a un accordo appena siglato con la DM di Daniele Manuelli.

“Attraverso la piattaforma YouTube, tutte le partite casalinghe del San Marino Calcio saranno trasmesse in diretta ed in forma totalmente gratuita”, ha spiegato il Presidente. Un’iniziativa pensata per permettere a tutti i tifosi della Repubblica di seguire in tempo reale e senza alcun costo le sfide della propria squadra del cuore.

Il club ha inoltre ribadito la propria determinazione a rappresentare al meglio la Repubblica di San Marino in un campionato definito “competitivo ed ambizioso”, con il chiaro intento di raggiungere il professionismo e regalare nuove soddisfazioni ai propri sostenitori.