San Marino, calcio. Juvenes Dogana contro il Pennarossa per continuare a sperare nei play-off

La Juvenes-Dogana si prepara a una sfida cruciale nella corsa ai play-off del Campionato Sammarinese. Sabato 5 aprile, alle ore 15:00, la squadra scenderà in campo allo Stadio di Domagnano per affrontare il Pennarossa nella 27esima giornata della stagione. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Cailungo nell’ultima partita, la Juvenes-Dogana ha ridotto il distacco dall’undicesimo posto, attualmente occupato dal Domagnano, ultimo slot disponibile per l’accesso alla post-season.

Con sole tre partite rimanenti nella regular season dopo questa sfida, il margine di errore è ridottissimo. I tre punti in palio contro il Pennarossa rappresentano un’opportunità da non sprecare per alimentare il sogno play-off.

«La vittoria contro il Cailungo è stata fondamentale per tenere vive le nostre speranze di qualificazione – afferma Ivan Tani – è stata una gara difficile, siamo andati in svantaggio, ma la squadra ha reagito con grande determinazione. Contro il Pennarossa sarà un altro scontro diretto alla nostra portata, quindi dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti».

Stephane Traglia, ex del Pennarossa, concorda sulla determinazione della squadra: «Domenica scorsa abbiamo dominato la partita, specialmente nel primo tempo. Loro si sono difesi molto, ma siamo stati bravi a reagire e vincere. Contro il Pennarossa ci aspetta una gara ancora più difficile, ma dobbiamo scendere in campo con la stessa convinzione delle ultime settimane».

Tani aggiunge: «Le ultime tre partite saranno ancora più complicate, quindi questa sfida è cruciale. Dobbiamo sfruttare questa opportunità per avvicinarci ai play-off». Traglia conclude con un appello alla squadra: «Al Pennarossa hanno cambiato molto rispetto all’andata, ma anche noi abbiamo aggiunto giocatori che ci stanno dando una grande mano. Questa è l’ultima chiamata: se vinciamo, possiamo davvero sognare i play-off. Dobbiamo dare tutto».

Comunicato stampa