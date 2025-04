San Marino. Calcio: Juvenes Dogana, il gol di Cevoli vale tre punti contro la Libertas

Turno infrasettimanale positivo per la squadra di Achille Fabbri, che gioca per gran parte del match in superiorità numerica ma con la propria squadra ai minimi termini. Sabato c’è la capolista Virtus

SERRAVALLE (RSM) – mercoledì 22 gennaio 2025 – Successo importantissimo per la Juvenes Dogana nella seconda giornata di ritorno del campionato sammarinese: ieri, 21 gennaio, a Fiorentino i biancorossoblu di Serravalle hanno sconfitto per 1-0 la Libertas, portandosi così a solo due punti dalla squadra di Borgo Maggiore.

Achille Fabbri ha pochissimi giocatori a disposizione, con in panchina tre portieri e due giocatori di movimento. In campo Tumidei e Colonna fanno il loro debutto stagionale come titolari. La partita inizia con un’azione della Juvenes Dogana al 3′, quando Paszynski prova un tocco di prima per Tumidei, ma la palla finisce sul fondo. Pochi minuti dopo, al 5′, Morelli della Libertas anticipa tutti, compreso Cevoli, mettendo il pallone sul primo palo, ma la sua conclusione termina fuori. Al 6′ Tumidei sfiora l’incrocio dei pali con un tiro potente, facendo tremare la difesa avversaria.

Al 14′ lo stesso Tumidei si rende nuovamente pericoloso: dribbla la difesa e Manzaroli trovandosi a tu per tu con la porta, ma si divora letteralmente la rete del vantaggio permettendo a un difensore di allontanare. La Libertas risponde al 16′ con un tiro di Michelotti, troppo debole per impensierire Gentilini. Subito dopo, al 17′, Tumidei cade in area cercando il rigore, ma l’arbitro non solo non concede il penalty, ma ammonisce il giocatore per simulazione. Al 18′ Traglia si fa vedere sulla sinistra, servendo Paszynski per un tiro che Manzaroli blocca senza problemi.

Al 22′ Buturca, dalla sinistra, prova a mettere un pallone interessante in mezzo, ma Gentilini è attento e blocca. Al 25′ è ancora Gentilini a distinguersi, parando un tiro insidioso di Osayande e deviando in angolo. L’episodio chiave del primo tempo arriva al 28′, quando Osayande si rende protagonista di un diverbio con l’arbitro che gli costa l’espulsione diretta, lasciando la Libertas in dieci uomini.

Nonostante l’inferiorità numerica, la Libertas prova a resistere, ma al 37′ Colonna e Pasolini mettono pressione alla difesa, avvicinandosi al vantaggio per la Juvenes Dogana. Un minuto più tardi, Cevoli commette fallo su Rosti nel tentativo di colpire di testa, in area avversaria, un pallone servito da Mazzavillani. Al 40′ Colonna ci prova con un tiro che Manzaroli riesce a bloccare. La Libertas risponde al 41′ con Moretti, il cui tentativo viene deviato da Gentilini che toglie la palla dall’angolino. Al 42′, Michelotti tenta una conclusione dalla distanza, ma il pallone colpisce l’arbitro e finisce fuori. Prima del termine del primo tempo, al 43′, la Juvenes Dogana costruisce un’azione pericolosa con Tumidei, Mazzavillani e Merli, ma la difesa della Libertas resiste. L’ultima occasione arriva nei minuti di recupero, con Moretti che prova una conclusione insidiosa, parata da Gentilini dopo una leggera deviazione della difesa.

Nella ripresa, al 53′, è Pedini della Juvenes Dogana a cercare il gol, ma il suo tiro viene neutralizzato da Manzaroli. Al 57′, Traglia mette un pallone in mezzo per il neo entrato Arradi, ma Manzaroli si fa trovare pronto e blocca il tentativo. Due minuti più tardi, è ancora Traglia a cercare Arradi, che sfiora soltanto la palla senza riuscire a concludere.

Al 63′, Moretti cade in area nel tentativo di tirare, e la Libertas reclama un rigore, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. Al 65′, Morelli batte una punizione che termina di poco a lato. Poco dopo, al 66′, Pedini mette un cross sul secondo palo, ma Moretti chiude bene in difesa. Al 72′, Paszynski tenta un tiro dalla distanza, Manzaroli è reattivo e para. Al 73′, è Gentilini a rendersi protagonista di un intervento decisivo su un tiro pericoloso di Buturca.

Al 74′, Arradi mette un pallone invitante al centro dell’area, ma nessun compagno riesce ad arrivarci. Finalmente, al 78′, la Juvenes Dogana sblocca la partita: Merli serve un assist perfetto a centro area, Paszynski appoggia di testa per Cevoli, che non sbaglia e firma il gol del vantaggio. Sullo 0-1, la Juvenes Dogana continua a spingere, e all’82′ Merli tenta una conclusione centrale che Manzaroli blocca senza difficoltà.

Nei minuti finali, Merli ha un’altra occasione su calcio di punizione al 91′, ma il suo tiro finisce fuori. La partita si chiude con la vittoria della Juvenes Dogana, che approfitta dell’espulsione di Osayande per portare a casa tre punti pesantissimi per la corsa play-off: prossima partita sabato prossimo, 25 gennaio, alle 15 a Montecchio contro la capolista e campionessa in carica Virtus.

«L’atteggiamento della squadra è stato impeccabile – sono le parole del giocatore decisivo, Michele Cevoli – abbiamo sofferto un po’ più del dovuto ma grazie alla mia rete abbiamo preso i tre punti era la cosa più importante. Adesso dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento per il resto del campionato, certo che contro la Virtus capolista dovremo mettere a punto degli accorgimenti, loro hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà. All’andata abbiamo perso solo 1-0 con una gran partita: li dovremo limitare molto, ci proveremo».

«Sono felice per la prestazione della squadra, i tre punti e per il debutto stagionale – gli fa eco l’attaccante Federico Tumidei, per la prima volta quest’anno in campo dal kick off- rammarico per il grande gol sbagliato, sarebbe stato bello, per fortuna ci ha pensato Michele a segnare e a portare a casa i tre punti. Ora contro la Virtus ci aspetta una partita difficile in cui proveremo a tirar fuori il nostro meglio».

Il tabellino dell’incontro

Libertas – Juvenes Dogana 0-1

Libertas: Manzaroli, Grieco (30’ Polizzi), Morelli, Moretti, Lazzaretti (46’ Sgarra), Osayande, Buturca, Rosti, Pari, Guglielmi (67’ Martongelli), Michelotti (78’ Liberato). All. Buda

Juvenes Dogana: Gentilini, Mazzavillani, Cevoli, Pedini, Bakalyar, Tumidei (55’ Arradi), Paszynski, Pasolini, Colonna, Merli, Traglia (78’ Lisi). A disposizione Ronci, Battistini, Broccoli. All. Fabbri

Arbitro: Ilie (assistenti Maccadino e Giannotti, quarto uomo Albani)

Rete: 78′ Cevoli

Ammoniti: Tumidei, Bakalyar, Arradi (Juvenes Dogana)

Espulso: 28’ Osayande (Libertas)