San Marino, calcio. La Juvenes Dogana tira su un fortino per blindare i play-off. Si inizia dal derby

Sabato 12 aprile, con fischio d’inizio alle ore 15:00, la Juvenes-Dogana sarà impegnata allo stadio “Ezio Conti” contro il Cosmos nella ventottesima giornata del Campionato Sammarinese, terzultima della regular season. La sfida rappresenta anche il derby del Castello di Serravalle, tra due squadre storicamente legate al territorio e separate in classifica da posizioni e obiettivi diversi.

La Juvenes-Dogana di mister Achille Fabbri si presenta alla partita dopo tre vittorie consecutive ottenute contro Faetano, Cailungo e Pennarossa, risultati che hanno permesso di risalire fino all’undicesimo posto, l’ultimo disponibile per l’accesso ai play-off. La posizione resta precaria, con Libertas e Domagnano distanti solo un punto. Il Cosmos, attualmente quinto, è avversario solido e in corsa per un piazzamento importante nella griglia finale.

In vista del match, Fabio Gentilini ha analizzato il momento della squadra: «Siamo stati bravi a raccogliere il massimo negli scontri diretti – spiega il portiere e direttore sportivo della Juvenes Dogana – ora ci aspettano tre partite davvero difficili. Dovremo concentrarci su una battaglia alla volta, sabato affronteremo un top team di questo campionato, non saremo a ranghi completi ma com’è stato nelle ultime partite di certo chi sarà a disposizione si farà trovare pronto e determinato. Sarà difficile, calendario alla mano, difendere la tanto sognata zona play-off, ma la Juvenes come promesso ce la metterà tutta fino all’ultimo secondo dell’ultima partita».

Anche Yasin Arradi ha commentato la situazione, partendo dalla vittoria contro il Pennarossa: «La partita di sabato scorso era fondamentale per ottenere i tre punti, cruciali per entrare nei play-off – spiega il difensore, nominato anche “man of the match” – abbiamo preparato tutto con cura durante la settimana insieme ai mister e ai compagni, anche se purtroppo non abbiamo una panchina lunga stiamo dimostrando la nostra tenacia in ogni reparto nonostante i pochi cambi a disposizione. Ora dobbiamo davvero fare di più rispetto agli altri. Contro il Pennarossa abbiamo giocato molto bene, anche se abbiamo sbagliato un altro rigore, ma non ci siamo mai arresi e poi è arrivato il mio assist per Tani, per il quale sono davvero felice, considerando l’anno difficile che ha avuto, con tanti infortuni. Ora, con le ultime tre partite, dobbiamo assolutamente fare punti per mantenere la nostra posizione e centrare i play-off. Quindi testa e concentrazione sul Cosmos, che è una squadra forte, e noi saremo pronti a tutto, come abbiamo sempre fatto».

