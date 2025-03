San Marino Calcio: Mauro Antonioli è il nuovo tecnico della prima squadra

Il direttore sportivo Gianluca Bollini è lieto di comunicare di aver affidato la panchina della prima squadra a Mauro Antonioli. Il tecnico milanese classe ’68 vanta, tra le altre, 57 presenze ed 1 gol in serie B ed ha chiuso la sua carriera calcistica proprio a San Marino nella Libertas di Borgo Maggiore.

Da allenatore ha seduto su importanti panchine di categoria e Lega Pro come Forlì, Imolese, Sambenedettese e Fermana solo per citarne alcune. Insieme ad Antonioli, nel ruolo di secondo, arriva anche Ivan Piccoli suo fidato collaboratore da diversi anni. Piccoli, da calciatore vanta tra Cesena ed Ancona 110 presenze e 6 reti in serie B.

Per il nuovo mister il progetto del presidente Montanari si è rivelato molto ambizioso e stimolante sin da subito e trovare l’accordo è stato abbastanza semplice. In attesa di comunicare l’organigramma completo dei collaboratori del nuovo tecnico, può partire ora ufficialmente, tra rinnovi e innesti, il mercato del San Marino Calcio.

