San Marino. Calcio, Murata in vetta a sorpresa. Mister Angelini: ‘Il difficile deve arrivare’

Murata in testa alla classifica assieme alle big La Fiorita e Virtus con tre vittorie in tre partite. Certo, il calendario ha dato una mano proponendo avversari di pari livello (Faetano, Domagnano oltre alla più quotata Libertas), ma di certo è una posizione sorprendente alla quale nelle ultime stagioni il club non era abituato. Un primato accompagnato dal migliore attacco (10 reti segnate) con Ura capocannoniere, la ottima tenuta difensiva (una sola rete subita, su autogol) e da una buona cifra di gioco. Attorno alla novità Murata si respira sul Titano un’aria di curiosità e questo è un altro aspetto positivo.

Mister Angelini, con il Domagnano è stata durissima…

“In Coppa Titano non siamo riusciti a fare gol pur giocando a lungo a una porta, in campionato l’abbiamo sbloccata riuscendo ad aprire il loro bunker dopo aver sprecato qualche buona occasione. Quando un avversario pensa solo a difendersi diventa dura, credo che di squadre così ne troveremo altre. Il Domagnano, comunque, se giocherà sempre con questo spirito farà bene”.

Si aspettava un avvio così?

“No, il Murata era un punto interrogativo in primis per il valore dei giovani brasiliani che non conoscevo. Invece sono stati una piacevole sorpresa e inoltre il gruppo dei giocatori riconfermati ha fatto miglioramenti ed ora la rosa è lunga e tutti i giocatori sono affidabili alla stessa maniera e questo è un vantaggio anche perché si alza la qualità degli allenamenti. Contro il Domagnano, ad esempio, ho cambiato nell’undici titolare sette giocatori rispetto alla partita di Coppa Titano: i cambi mi possono cambiare la partita, sono fondamentali. Sono contento perché si è formato un ottimo gruppo e non era una cosa scontata e lo si è visto al gol di Ura quando tutti dalla panchina sono corsi in campo ad abbracciare Raul”.

Dove può arrivare il Murata?

“Dobbiamo essere umili, le partite sono tutte molto dure, anche per le big, imprevedibili, l’assenza o la presenza di un paio di giocatori già cambia il valore di una squadra. Il primo bilancio lo faremo alla fine del girone di andata”.

Mercoledì nuovo appuntamento (Domagnano, ore 21,15) contro il San Giovanni (4 punti).

“E’ un avversario della nostra fascia, con giocatori di valore come D’Angeli, il difensore Robba, i fratelli Garcia. Siamo in testa e quindi raddoppierà le forze come è normale che sia. E domenica ci aspetta La Fiorita, la squadra più forte del campionato: in queste due partite la nostra fase difensiva avrà un bel test da superare”.

FOTO FSGC: la squadra, il gol partita di Ura contro il Domagnano e l’esultanza