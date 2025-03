San Marino. Calcio, nazionale: al via la cinque giorni per Kazakhstan-San Marino

La Nazionale di San Marino è partita questa mattina, di buon’ora, per raggiungere Astana – capitale del Kazakhstan e sede dell’ultima trasferta internazionale dell’anno solare. La delegazione biancazzurra ha raggiunto lo scalo di Istanbul con volo di linea da Bologna e con la medesima opzione di trasferimento, raggiungerà la destinazione finale alle 22:00 sammarinesi, vale a dire le 3:00 del mattino nel fuso orario kazako.

Domani pomeriggio è programmata una seduta di scarico per i ragazzi di Costantini, utile ad ambientarsi alle rigide temperature locali e per disperdere le fisiologiche tossine accumulate nel trasferimento, jet lag compreso. Le prime attività ufficiali sono invece in calendario per giovedì, quando i Biancazzurri sosterranno la rifinitura presso l’Astana Arena, che ospiterà anche l’incontro ufficiale del giorno successivo (live radio su Titani.tv e diretta in chiaro su San Marino RTV Sport, dalle ore 15:50 sammarinesi). Il CT, insieme al centrocampista tesserato per la Sammaurese Lorenzo Capicchioni, parleranno in conferenza stampa alla vigilia dell’importante incontro di qualificazione agli Europei di Germania 2024.

Sono 23 i calciatori convocati dal Commissario Tecnico Fabrizio Costantini per la sfida di venerdì. Di seguito l’elenco, compreso di numeri di maglia e presenze/reti segnate:

N. GIOCATORE RUOLO NATO IL CLUB P G 8 BATTISTINI MANUEL Difensore 22/07/1994 Virtus 46 – 23 BENEDETTINI ELIA Portiere 22/06/1995 Libertas 45 – 12 BENEDETTINI SIMONE Portiere 21/01/1997 Fiorentino 8 – 19 CAPICCHIONI LORENZO Centrocampista 19/01/2002 Sammaurese 7 – 2 D’ADDARIO ALESSANDRO Difensore 09/09/1997 Cosmos 27 – 13 DI MAIO ROBERTO Difensore 21/09/1982 Cosmos 7 – 16 FABBRI FILIPPO Difensore 07/01/2002 Olbia 2 1 5 FRANCIOSI SIMONE Difensore 03/09/2001 Pietracuta 7 – 17 GOLINUCCI ALESSANDRO Centrocampista 10/10/1994 Virtus 44 1 6 GOLINUCCI ENRICO Centrocampista 16/07/1991 Folgore 40 – 20 LAZZARI LORENZO Centrocampista 06/06/2003 Victor San Marino 8 1 21 LUNADEI LORENZO Centrocampista 12/07/1997 La Fiorita 34 – 4 MAGI ANDREA Difensore 03/02/2001 Diegaro 2 – 22 MULARONI MARCELLO Centrocampista 08/09/1998 Cosmos 38 – 9 NANNI NICOLA Attaccante 02/05/2000 Olbia 32 1 3 PALAZZI MIRKO Difensore 21/03/1987 Cosmos 73 1 18 PANCOTTI SAMUEL Attaccante 31/10/2000 Folgore 2 – 11 ROSSI DANTE CARLOS Difensore 12/07/1987 Tropical Coriano 27 – 1 SIMONCINI ALDO JUNIOR Portiere 30/08/1986 Cosmos 69 – 10 TOMASSINI FABIO RAMON Attaccante 05/02/1996 Pietracuta 33 – 15 TOSI ALESSANDRO Difensore 28/04/2001 Victor San Marino 10 – 7 VITAIOLI MATTEO Attaccante 27/10/1989 La Fiorita 87 1 14 ZAFFERANI TOMMASO Centrocampista 19/02/1996 La Fiorita 18 –

FSGC