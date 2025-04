San Marino. Calcio, per il Murata la forte Cosmos. Grieco: ‘Pronti per lo sprint finale’

Riprende il campionato sammarinese ed il Murata affronta il primo degli ultimi tre impegni della stagione regolare affrontando sabato alle ore 15 a Montecchio il Cosmos, una delle big del campionato, quarto in classifica con 57 punti, squadra con l’attacco più prolifico (75 gol segnati).

Cristian Grieco, come arriva il Murata all’appuntamento di sabato? La sosta è stata utile o avreste preferito giocare?

“Tre settimane di sosta calcolando anche quella che precede la partita sono lunghe, avrei preferito giocare prima, ma lo stop è stato proficuo perché con mister Angelini ed il suo collaboratore tecnico Di Stasio ci siamo allenati molto – spiega il difensore – ; abbiamo svolto un lavoro fisico accurato incentrato sulla parte aerobica, la forza ed il potenziamento, un lavoro finalizzato anche ai playoff in cui vogliamo ben figurare. Avevamo bisogno di ritrovare energie fisiche e mentali. Ora siamo in una buona condizione fisica. La scorsa settimana abbiamo giocato un’amichevole contro il Tre Penne e abbiamo vinto 4-2. Siamo pronti per lo sprint finale”.

A tal proposito sarà importante consolidare il quinto posto in vista dei playoff. Meglio il vostro calendario o quello del Tre Fiori?

“Il calendario si equivale: loro affrontano Tre Penne, Domagnano e Libertas; noi Tre Fiori, Fiorentino e Academy. Il successo sul Tre Fiori è stato importante, in virtù dello scontro diretto siamo quinti noi e dobbiamo cercare di rimanerci dopo queste ultime tre partite perchè significherebbe affrontare la sesta, cioè il Tre Fiori, in posizione di vantaggio nel doppio confronto”.

Torniamo alla sfida contro il Cosmos…

“Dobbiamo cercare di vincere anche se non sarà semplice: il Cosmos è una squadra molto pericolosa in fase offensiva come testimonia le 75 reti segnate, Berardi, Prandelli e Ben Kacem sono giocatori molto pericolosi. All’andata siamo stati sconfitti 2-1: dopo una prima frazione in cui gli avversari hanno fatto meglio, nella ripresa siamo cresciuti giocandocela alla pari. Sarà una partita avvincente ed equilibrata. Ho fiducia”.

Che partita si aspetta?

“La nostra identità non cambia, cerchiamo sempre di fare gioco e di restare corti, di pressare l’avversario”.

In che cosa dovete migliorare? Che aria si respira nel gruppo?

“Con 22 gol subiti il Murata è la terza difesa del campionato, dalla stagione scorsa in cui eravamo i più battuti abbiamo fatto passi da gigante. Come reparto lavoriamo bene, ma possiamo fare meglio con una più efficace comunicazione tra noi giocatori in campo per gestire meglio certe situazioni di gioco. Siamo contenti del nostro campionato, c’è fiducia per i playoff in cui abbiamo l’ambizione di fare meglio della stagione scorsa quando fummo eliminati al primo turno dal Faetano pur avendo a disposizione due risultati su tre. Abbiamo un sogno: arrivare fino in fondo”.