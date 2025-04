San Marino. Calcio, per la Juvenes Dogana sfida da “dentro o fuori” contro La Fiorita: in palio punti pesanti per playoff e sogno Scudetto

Si avvicina una Pasqua ad alta tensione per la Juvenes Dogana, attesa sabato 19 aprile alle ore 15:00 dallo scontro diretto contro La Fiorita allo stadio “Enzo Conti” di Dogana. La penultima giornata del Campionato Sammarinese 2024-25 propone un incrocio che promette scintille: da una parte, i biancorossoblù chiamati a difendere l’ultimo posto utile per i playoff; dall’altra, i gialloblù di Montegiardino ancora in corsa per il titolo.

Obiettivi opposti, posta altissima

Con soli sei punti rimasti in palio, La Fiorita è seconda in classifica, a cinque lunghezze dalla Virtus capolista, e ha bisogno di un successo per tenere vive le (poche) speranze Scudetto. Per la Juvenes Dogana, invece, la sfida rappresenta un vero e proprio crocevia stagionale: attualmente all’undicesimo posto, l’ultimo che garantisce l’accesso alla post-season, la squadra di Fabbri ha un margine di soli due punti su Domagnano e Libertas.

Fiducia dopo il pari col Cosmos

I biancorossoblù arrivano da un pareggio importante nel derby con il Cosmos, che ha consolidato la tenuta difensiva e la determinazione del gruppo. «Contro una squadra attrezzata abbiamo tenuto bene soprattutto nel primo tempo – ha spiegato il difensore Francesco Mazzavillani – e nonostante le difficoltà, abbiamo portato a casa un punto che può rivelarsi decisivo».

Il centrocampista Filippo Pasolini ha sottolineato i progressi sul piano della concentrazione: «Siamo cresciuti nella gestione mentale della partita. La qualità del Cosmos era evidente, ma abbiamo saputo limitarli. Ora ci servono altri punti e sappiamo che tutto dipende da noi».

La sfida di sabato: attenzione massima

Contro una delle squadre più solide e complete del campionato, serviranno attenzione, sacrificio e coraggio. La Fiorita è ancora imbattuta e non farà sconti, ma la Juvenes Dogana ha dalla sua la motivazione di chi non può permettersi errori.

Con il destino nelle proprie mani, i biancorossoblù cercano una prestazione da incorniciare per assicurarsi un finale di stagione da protagonisti. L’appuntamento è fissato: sabato ore 15:00, in palio c’è molto più di tre punti.