San Marino, calcio: Riccardo Boldrini è il nuovo allenatore della Juvenes Dogana

La Juvenes Dogana ha ufficializzato Riccardo Boldrini come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2025/26 del campionato sammarinese. Un ritorno importante per il tecnico romagnolo, che aveva già vestito da giocatore la maglia della Polisportiva Dogana per cinque stagioni, dal 1986 al 1991, di cui due da capitano, contribuendo alle promozioni dalla Terza fino alla Prima Categoria italiana.

Boldrini porta a San Marino un bagaglio di esperienze maturate nel calcio dilettantistico italiano e una forte vocazione per il lavoro sul campo. “Per me è una sfida stimolante, un vero e proprio anno zero in un campionato che conosco poco, ma che offre spunti interessanti,” ha dichiarato il nuovo tecnico, che torna in panchina dopo una pausa, rispondendo all’invito dell’amico Piero Bronzetti.

Cresciuto nel settore giovanile del Rimini, Boldrini ha iniziato la carriera da allenatore nelle giovanili di Almas e Bellariva, ottenendo risultati significativi nei campionati Allievi e Juniores. Successivamente ha guidato l’Asar Riccione per tre stagioni e il Rivazzurra, dove ha conquistato un prestigioso quarto posto in Prima Categoria. Ha allenato anche la Marignanese, prima di intraprendere una lunga esperienza alla Stella Rimini, realtà dilettantistica che ha portato dalla Seconda Categoria fino alla Promozione, in dodici anni senza rimborsi economici ma con un solido progetto sportivo e sociale. Le sue squadre sono state spesso definite “il Leicester romagnolo” per la capacità di competere con avversari più attrezzati, facendo leva su spirito di gruppo e determinazione.

L’approccio di Boldrini è orientato all’identità collettiva della squadra, alla mentalità vincente e all’entusiasmo. “Non cerco il singolo campione, ma un gruppo compatto, con valori comuni e spirito competitivo,” ha spiegato l’allenatore, che pone grande attenzione alla gestione dello spogliatoio, alla rotazione degli effettivi e alla flessibilità tattica.

Per affrontare il campionato sammarinese, Boldrini ha lavorato a stretto contatto con il direttore sportivo Fabio Gentilini per allestire una rosa rinnovata e competitiva. Ben 12 sono i nuovi volti inseriti in squadra, con l’obiettivo di garantire almeno due alternative per ogni ruolo. La Juvenes Dogana punta quindi su un gruppo “tosto, equilibrato e motivato,” pronto ad affrontare con entusiasmo e determinazione la nuova stagione.

Con l’arrivo di Riccardo Boldrini, la Juvenes Dogana inaugura una nuova fase del proprio percorso sportivo, nel segno dell’esperienza e della passione per il calcio.