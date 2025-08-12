San Marino, calcio. Rinforzi “pesanti” per il Tre Penne: De Melo, Mazzei e Kamouni entrano in rosa

Il Tre Penne continua a completare la propria rosa in vista dell’imminente avvio del campionato, annunciando tre importanti nuovi acquisti: i centrocampisti Ruan De Melo e Alessandro Mazzei e l’esterno offensivo Junior Maurice Kamouni.

Il brasiliano Ruan De Melo, classe 2004, vanta esperienze in Serie D con Legnano e Recanatese e un passato nel settore giovanile del Vicenza. Tra i protagonisti della recente amichevole vinta contro la SM Academy Under 22, De Melo ha segnato un gol e fornito un assist. “Non vedo l’ora di iniziare il campionato, siamo un gruppo forte, unito e con ragazzi umili. Come caratteristiche sono un giocatore dotato di grande velocità, che predilige il uno contro uno e la visione di gioco”, ha commentato il nuovo numero 17 della squadra.

Alessandro Mazzei, centrocampista cresciuto nelle giovanili di Cagliari e con esperienze ad Ascoli, Chieti e Pontevalleceppi, ha già segnato nella sfida di preparazione di sabato. Il neoacquisto, che indosserà la maglia numero 29, ha dichiarato: “È una nuova esperienza e una nuova stagione alle porte, in una squadra in cui mi sto ambientando bene già da queste prime settimane. Sto trovando condizione e fiducia, che per me è importantissimo, e spero che il gol sia stato anche un segnale per il futuro. Mi sto trovando bene anche con il mister, che tiene molto saldo lo spogliatoio. Sono un giocatore con una mentalità vincente e credo nel duro lavoro per raggiungere l’obiettivo della squadra, ovvero tornare in Europa. Ringrazio tutta la Società e il direttore Bollini che mi ha cercato e stanno dando il massimo per farmi stare bene qui”.

La terza novità è Maurice Junior Kamouni, giovane esterno senegalese classe 2004 proveniente dall’Around Sport, considerata la scommessa del direttore sportivo Bollini. Kamouni, che vestirà la maglia numero 18, punta sulle sue doti di velocità e dribbling. “Sono qui per crescere – ha detto –. Per me è una grande opportunità allenarmi e giocare con giocatori che hanno militato in categorie importanti. Mi sto già trovando bene con tutti e in allenamento i miei compagni mi parlano tanto per migliorare ancora di più”.