San Marino. Calcio RSM, il Murata sabato in campo contro l’Academy. Mister Angelini: ‘La ripresa dopo la sosta è sempre un’incognita’

Ritorna nel week end il campionato sammarinese e per il Murata c’è

l’ostacolo San Marino Academy Under 22, penultimo in classifica con otto

punti (la squadra di Angelini ne ha 17 in più, 23 ed è sesta). Si gioca

sabato al campo di Domagnano alle ore 15.

Mister Beppe Angelini, comincia il nuovo anno dopo un 2023 molto

positivo. Qual è l’auspicio?

“Nella seconda parte di stagione 2022-23 abbiamo compiuto una

entusiasmante rimonta: dall’ultimo posto con sei punti ci siamo pazzati

all’ottavo con 28 punti partecipando al turno preliminare dei playoff.

In questa prima parte di campionato abbiamo fatto un salto di qualità

chiudendo l’anno solare, a due turni dal giro di boa, al sesto posto ad

un solo punto dal quinto. Vogliamo cercare di confermarci e magari

alzare l’asticella anche se non sarà facile. Dipenderà in parte

dall’arrivo dei rinforzi su cui la società sta lavorando assieme al

direttore tecnico Sergio Grassi, da come i nuovi arrivati si

integreranno nella sqaudra. Si tratta di giocatori giovani comunitari,

di prospettiva come quelli attuali, in grado di ricoprire tutti i ruoli.

Ne abbiamo bisogno per integrare la rosa”.

C’è un rammarico? Magari l’uscita di scena in Coppa Titano…

“Non saremmo stati in grado di portare avanti le due competizioni per

l’esiguità della rosa, il numero di infortunati e indisponibili che non

mancano mai in ogni partita. Ad esempio sabato abbiamo ancora fuori

l’attaccante Affonso e Cicarelli è squalificato”.

Il Murata ha fatto parlare di sé per il gruppo di giocatori brasiliani

che ben si è integrato con il resto del gruppo riconfermato della

stagione scorsa. Che ambizione possono nutrire per la loro carriera?

“Possono misurarsi in altri contesti, in Italia sicuramente in serie D e

alcuni anche in club professionistici, ma le variabili sono tante a

cominciare dal grado di coraggio del tecnico nel dare loro spazio.

Sicuramente questa esperienza nel campionato sammarinese, lontano da

casa, è formativa e tornerà utile nel breve tempo”.

Si riprende con un impegno sulla carta soft, la San Marino Academy Under 22.

“Il ritorno in campo dopo un periodo di festa in cui stacchi la spina è

sempre complicato, riprendere il ritmo è difficile e le sorprese sono

dietro l’angolo. Abbiamo un grande rispetto del nostro avversario, una

squadra bene allenata dal ct della Nazionale Under 21 Matteo Cecchetti,

organizzata, che fa dell’agonismo e della corsa una delle sue

prerogative e che lotta strenuamente in ogni partita. Tra l’altro ha

l’ottavo attacco del campionato (17 gol segnati). In questi mesi è molto

cresciuta per cui dovremo ritrovare il fretta il ritmo partita”.

Contro le prime cinque avete raccolto solo un punto pur mettendo alla

frusta le avversarie, Virtus a parte contro cui avete perso nettamente.

Cosa serve per fare un altro di qualità?

“Ci è mancato lo stoccatore, il bomber, il giocatore in grado di

finalizzare al meglio le occasioni da rete che produciamo. Per come

siamo strutturati ora, per battere una grande dobbiamo essere al

completo, giocare bene, bene e non sbagliare nulla: capite bene che è

molto difficile. Nel secondo tempo contro la Cosmos ci siamo riusciti e

non è bastato. Resta il fatto che il Murata è una squadra che non si

accontenta, cerca sempre la vittoria e lo dimostra il suo score: abbiamo

fatto solo un pareggio, contro il Tre Fiori”.