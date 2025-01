San Marino. Calcio sammarinese a lutto per la scomparsa di Filippo Antonelli, ex centrocampista della Libertas. Aveva solo 41 anni

Il calcio sammarinese sconvolto dalla perdita di Filippo Antonelli, ex centrocampista della Libertas scomparso a soli 41 anni dopo una malattia. Antonelli, con il Club di Borgo Maggiore, ha trionfato nel 2014 conquistando la Coppa Titano e la Supercoppa Sammarinese. Ha debuttato in Europa League contro il Renova nel 2012, totalizzando sei presenze nelle Coppe Europee e ricevendo la convocazione con la Nazionale di San Marino per la Coppa delle Regioni UEFA nel 2013. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutta la comunità calcistica sammarinese.