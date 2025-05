San Marino. “Calcio sotto le Stelle” 15 e 29 luglio 2024 a Cailungo al piccolo Maracana

la sp Cailungo INVITA tutti i ragazzi e le ragazze dai 4 a 12 anni a partecipare al ? CALCIO SOTTO LE STELLE?

che si svolgeranno al nostro Campo Maracana dalle ore 20.00 nei lunedì indicati in locandina!!

Vi aspettiamo numerosi per giocare insieme!!

Non importa se sei già tesserato oppure se non lo sei o se non hai mai giocato a calcio o frequenti un altro sport…

la serata è aperta a tutti e partecipando potrai anche ricevere un nostro gadget grazie alla scheda Stikers!

Collezione tutti gli stikers riceverai ogni sera un gadget e alla fine potrai anche ottenere una super promozione

per la prossima stagione con noi alla scuola calcio sp Cailungo quale nuovo iscritto.

Non perdere questa bella occasione di divertimento sotto le stelle a Cailungo.