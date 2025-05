San Marino, calcio. Tre Fiori, confermato Francesco Lo Russo: sarà ancora lui il direttore sportivo per la prossima stagione

Il Tre Fiori comincia a gettare le basi per il futuro, partendo da una certezza: Francesco Lo Russo resta direttore sportivo anche per la prossima stagione. La conferma è arrivata in queste ore, mentre la squadra è ancora in piena corsa tra playoff e finale di Coppa Titano.

“Ringrazio la società per avermi confermato la fiducia, sono contento di poter proseguire questo percorso – dichiara Lo Russo –. Abbiamo lavorato bene e ricostruito un gruppo forte e unito anche fuori dal campo. Prima di pensare al futuro però dobbiamo concretizzare quello che di buono abbiamo fatto ai playoff e nella finale di Coppa Titano”.

Il progetto sportivo avviato un anno fa con l’arrivo di Lo Russo ha già dato i suoi frutti. La società del presidente Marino Casali ha raggiunto traguardi importanti, come il terzo posto in campionato e l’accesso alla finale della coppa nazionale. “Non conoscevo il calcio sammarinese – aggiunge il DS – ma ho capito subito di poter essere all’altezza del ruolo. Essere confermati al Tre Fiori, con le dovute proporzioni, è un po’ come ricevere una conferma alla Juventus”.

Il direttore sportivo ha elogiato il lavoro del gruppo squadra, sia dal punto di vista tecnico che umano. “Prandelli e Nardi sono stati un riferimento, ma tanti meritano una menzione, compresi i giocatori sammarinesi che hanno sfruttato questa stagione per crescere. Ora però serve una sola cosa: vincere, per suggellare quanto di buono fatto e guardare con serenità alle prossime conferme”.